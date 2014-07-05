به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی صبح شنبه در نشست با کارکنان اسانداری بوشهر اظهار داشت: در پی جنایات وحشتناک تروریست های داعش در سرزمین های اسلامی و قتل عام تعداد زیادی از مسلمانان عراق و سوریه، جمع کثیری از ائمه جمعه و جماعات و علمای اهل سنت استان با صدور بیانیه، سخنرانی، خطبه و به اشکال گوناگون این جنایات را محکوم کرده و خواستار برخورد جامعه جهانی با آنان شدند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری در ادامه تصریح کرد: هدف تروریست های داعش ژ ایجاد تفرقه بین مسلمانان است و مسلمانان باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

وی در ادامه بیان داشت: متاسفانه برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس بدون توجه به آثار تخریبی و زیانبار رفتار افراطی گرایانه داعش، سکوت کرده و بعضا حمایت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: حمایت‌های صورت گرفته از این گروهک تروریستی زنگ خطری است برای منطقه، زیرا تشدید فعالیت گروه های تروریستی را درپی خواهد داشت.

موسوی افزود: اهل سنت استان، باعث و بانی اقدامات اخیر را استکبار جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل می دانند لذا با پیروی از مقام معظم رهبری و حمایت از سیاست های دولت تدبیر و امید، فتنه های طراحی شده برای تضعیف جهان اسلام را روشن بینانه رصد کرده و با اعلام موضع، انزجار خود را اعلام کردند.