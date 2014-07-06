حسابهای ایرالکو به اراک منتقل شد/ راه اندازی دفتر فروش محصولات ایرالکو در اراک

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت ایرالکو که ظهر یکشنبه بعد از گذشت 45 روز از سکانداری این کارخانه پر حاشیه و البته آلاینده صنعتی به اعتقاد کارشناسان محیط زیست و عامه مردم شهر اراک در کارگروه کاهش آلودگی هوای کلان شهر اراک حاضر شد تا دیگر این بار دستور جلسه کارگروه مبنی بر ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته از سوی مجموعه ایرالکو در راستای کاهش آلودگی این مجموعه صنعتی بلاتکلیف نماند.

شرکت کربن صنعت امیرکبیر کارخانه پخت آند را می سازد

محمد رضا بادکوبه که با دستی پر به کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک آمده بود از تاسیس شرکت کربن صنعت امیرکبیر (کارخانه پخت آند) خبر داد و گفت: برای تسریع در امر ساخت این کارخانه ضمن تاسیس شرکت کربن صنعت امیرکبیر داریوش روحی از اعضای هیات مدیره ایرالکو نیز به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شده است.

وی ادامه داد: این شرکت متشکل از گروهی متخصص و صاحب نظر است که ایرالکو را در ساخت کارخانه پخت آند یاری می کkد.

مدیرعامل شرکت کربن صنعت امیرکبیر افزود: احداث واحد پخت آند در منطقه ایرالکو با مشکل بزرگی در حوزه تامین نقدینگی برای آغاز عملیات اجرایی روبرو بود که خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای جذب سرمایه گذار در این رابطه صورت گرفت.

بادکوبه افزود: با تلاشهای صورت گرفته یک سرمایه گذار ایرانی مقیم آلمان برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت این کارخانه اعلام آمادگی کرده است که حاضر است 170 میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: متاسفانه زمین در اختیار برای احداث کارخانه آند ایرالکو از زیرساختهای لازم برای احداث کارخانه برخوردارنیست و بزرگترین مشکل فعلی عدم وجود جاده دسترسی به محل احداث کارخانه است.

مدیرعامل ایرالکو گفت: انتقال خدماتی چن آب، برق و گاز به منطقه مذکور از اولویت های اصلی مسئولان باید باشد.



بادکوبه در ادامه به اقدامات صورت گرفته در راستای فیلتراسیون خط 3 ایرالکو اشاره کردو گفت: خوشبختانه با ترخیص تجهیزات مربوط به دیگ ها از گمرک 74 دیگ خریداری شده نصب شده اند .

مدیرعامل ایرالکو همچنین امروز یک خبر خوب دیگر هم به اعضای حاضر در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک داد و آن انتقال حسابهای بانکی این شرکت به اراک بود.

بادکوبه ای گفت: علاوه بر این دفتر فروش محصولات ایرالکو نیز در شهر اراک ایجاد شده و امید آن داریم این اقدامات به نفع مردم و شهر اراک باشد.

وی همچنین اشاره ای به اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت ایرالکو از یک تیم فوتبال خبر داد که امیدواریم این خبر های خوش فقط در قالب خبر باقی نمانند و مردم بتوانند مزایای اجرای این طرح را به آسانی در شهر اراک لمس کنند.

کاهش 50 درصدی روزهای آلوده در اراک

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در این نشست از کاهش 50 درصدی تعداد روزهای آلوده هوای کلان شهر اراک رد مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: از ابتدای سال 92 تا پانزدهم تیرماه 53 از روزهای آسمان کلان شهر اراک آلوده بوده این در حالیست که از ابتدای امسال تا کنون 24 روز آلاینده را مردم اراک تجربه کرده اند.

امیر انصاری یادآور شد: در تیرماه امسال تا کنون 4 روز از روزها هوای کلان شهر اراک آلوده بوده است.

تدوین طرح مدیریت زیست بوم تالاب میقان

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی در ادامه از قرار گرفتن تالاب میقان جزء 4 تالاب کشوری برای تدوین طرح مدیریت زیست بوم خبر داد و گفت: در راستای تهیه این طرح تا کنون اولین کارگاه مشورتی 2 روزه تالاب با حضور کارشناسان بخش دولتی و خصوصی در استان برگزار شده است .

انصاری افزود: بازدید از تالاب منطقه تالاب با حضور شرکت کنندگان در اولین کارگاه مشورتی، شناسایی مشکلات و تهدیدات پیش روی تالاب از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا استد.

