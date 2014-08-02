فیلترینگ اینترنت در فرانسه شدت گرفت/ محدود شدن تصاویر و محتوای غیرقانونی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در عصر ارتباطات و با گسترش وسایل ارتباط جمعی حتی دورترین کشورها از نظر موقعیت جغرافیایی نیز می توانند از یکدیگر خبر داشته باشند. اما در این میان، وقایع باورنکردنی نیز رخ می دهند که قابل توجه هستند. در زمان بازی های جام جهانی 2014، مردمی که در کره شمالی زندگی می کردند، در این تصور به سر می بردند که تیم کشورشان نه تنها به فینال دست پیدا کرده بلکه قهرمان مسابقات نیز خواهد بود! علی رغم اینکه در عصر ارتباطات به سر می بریم اما در این کشور نه اینترنتی وجود دارد نه تلویزیونی و نه هیچ وسیله ارتباط دیگری!



اکنون فیلترینگ گسترده ای در فرانسه بدون در اختیار داشتن دستور قضایی آغاز شده که با واکنش های مختلفی روبرو بوده است. نگارنده این مقاله در ابتدای مطلب و قبل از اینکه هر اطلاعاتی راجع به نحوه فیلترینگ سایت ها در فرانسه اعلام کند، می نویسد: " امیدوار بودم که هرگز چنین مقاله ای را به رشته تحریر درنیاورم یا نوشتن چنین مطلبی محقق نشود اما متاسفانه زمان آن فرا رسیده که جهانیان از دروغ های پی در پی مقامات اروپایی و فرانسوی آگاه شوند."

کدام سایت های فرانسوی فیلتر می شوند؟



بنا به تصمیم جدیدی که در کمیته اداری سایت ها به تصویب رسیده، تمامی سایت هایی که به انتشار محتوا و همینطور تصاویر غیر قانونی در شبکه های دیجیتال و اینترنتی مبادرت بورزند با مسدود شدن مواجه خواهند شد. اما این کمیته اعلام نکرده که چه اطلاعات و تصاویری در زمره تصاویر و محتوای غیر قانونی قرار می گیرند یا مفهوم اطلاعات غیر قانونی از نظر مقامات فرانسوی چه اطلاعاتی است؟

اعمال سلیقه یا رعایت قانون؟



بنا به اطلاعات منتشر شده در مطبوعات فرانسه، دستور فیلترینگ یا مسدود شدن سایت ها بدون حکم قضایی ممکن خواهد بود و این موضوع باعث می شود تا سایت های بسیاری بدون حکم قضایی و تنها با استفاده از سلایق شخصی مسدود شوند.

چرایی فیلترینگ پای آقای نخست وزیر را به ماجرا کشاند



مسدود کردن سایت ها از اواسط سپتامبر (اواسط شهریورماه) آغاز خواهد شد. بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی یک منبع آگاه، تصمیم فیلترینگ توسط "مانوئل والس"، نخست وزیر فرانسه اتخاذ شده و وی علت فیلترینگ سایت ها را با ادعای داشتن "فضایی سالم و پاک " توجیه کرده است. وی متذکر شده که ما به نوشتن بسیاری از مطالب و همینطور پوشش بسیاری از اخبار نیازی نداریم پس اگر سایتی نیز به این اخبار می پردازد خارج از تمایلات فرانسه است.



بسیاری از نمایندگان پارلمان فرانسه با اجرای چنین طرحی مخالف بوده و اعلام کرده اند که لزومی در اجرای چنین طرحی وجود ندارد اما سخنان نخست وزیر با موافقت بسیاری از نمایندگان نیز همراه بوده و آنها متذکر شده اند که فرانسه بایستی از هر گونه خشونت و اعمال تروریستی یا حتی اخبار مربوط به این حوزه ها نیز دور باشد.

ارتباط بین موج جدید فیلترینگ فرانسه و حوادث غزه

این موضوع در حالی مطرح می شود که چندی پیش و پس از حملات رژیم صهیونیستی از زمین، هوا و دریا به منطقه غزه، مقامات فرانسوی در اقدامی سوال برانگیز رسانه هایی که به پوشش اخبار و همینطور دعوت فرانسوی ها به حمایت از فلسطینی ها می پرداختند را فیلتر کردند. اما مردم فرانسه که با نظر رئیس جمهور کشورشان فرانسوا اولاند موافق نبودند، برای اعتراض به خیابان های فرانسه آمده و حمله رژیم صهیونیستی به منطقه غزه را محکوم کردند.



اکنون تنها پس از یک هفته از فیلترینگ سایت هایی که به اخبار غزه می پرداختند، خبر از فیلترینگ سایت هایی که به پوشش اخبار غیرقانونی می پردازند، موج جدیدی را به راه انداخته که می تواند موقعیت فرانسوا اولاند را پیش از پیش متزلزل کند و شانس ابقای او برای تصاحب دوباره کرسی ریاست جمهوری را با مشکلات متعددی مواجه کند! سوالات بسیاری در رابطه با موج جدید فیلترینگ مطرح است اما مهمترین سوال را بدین شکل می توان پرسید: آقای اولاند، آیا پوشش اخباری در رابطه با مرگ انسان های بی گناه در نوار غزه به اخبار غیر قانونی مبدل شده است؟

برخی از نمایندگان مجلس فرانسه معتقدند این طرح با شکست مواجه خواهد شد زیرا بسیاری از وب سایت ها به این سمت خواهند رفت تا به مخالفت با این قانون جدید بپردازند حتی سایت هایی که در گذشته در چارچوب قوانین فعالیت داشتند نیز اکنون برای ابراز و نمایش اعتراض خود نسبت به سیاست های غلط اولاند به سمتی خواهند رفت که نتیجه ای جز آشوب داخلی را در پی نخواهد داشت.



نگارنده این مقاله در پایان می نویسد:" چرا دولتمردان فرانسوی به مبارزه با مفاسد اقتصادی نپرداخته و فقط به مسائل دیگر می پردازند؟ فساد مالی نیکولا سارکوزی را چه کسی می تواند از یاد ببرد؟ (در هفته های گذشته، بازداشت نیکولای سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه به اتهام مشارکت در مفاسد مالی و اقتصادی مربوط به رقابت های انتخاباتی 2007 میلادی سر و صدای بسیاری را در این کشور برپا کرده بود).