مخالفت پارلمان با استعفای نخست‌ وزیر اوکراین/ بازرسان هلندی و استرالیایی به محل سقوط هواپیمای مالزیایی رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از عدم پذیرش استعفای "آرسنی یاتسنیوک" نخست‌ وزیر اوکراین از سوی پارلمان خبر داد که هفته گذشته پس از خروج دو حزب ملی‌ گرای اسووبودا و ائتلاف دموکراتیک اوکراین از ائتلاف حاکم به منظور فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات از سمت خود استعفا داد.



رسانه های روسی نیز از رسیدن بازرسان هلندی و استرالیایی به محل سقوط هواپیمای مالزی در شرق اوکراین برای اولین بار با هدف انجام تحقیقات درباره این سانحه هوایی خبر دادند.



اوکراین درحالی با حضور بازرسان مسلح در محل سقوط هواپیمای مالزیایی موافقت کرده است که پیشتر مخالفت خود را به بهانه افزایش درگیری نیروهای نظامی اوکراین و جدایی طلبان اعلام کرده بود.



اعضای شورای امنیت نیز ضمن ابراز نگرانی درباره اخبار مربوط به عدم امکان دسترسی و سازماندهی گروه تجسس برای یافتن باقی مانده اجساد قربانیان این فاجعه در محل سقوط هواپیما خواستار توقف فعالیت گروه‌های مسلح شدند که در پی ناامن کردن این منطقه برای فعالیت گروه‌ های کارشناسی شدند.



شورای امنیت با تاکید بر لزوم محاکمه عاملان این حادثه خواستار فراهم شدن امکان دسترسی فوری گروه ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان های بین المللی به منطقه وقوع حادثه و تضمین امنیت کارشناسان خارجی برای انجام تحقیقات لازم در مورد علت سانحه شد.



ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد نیز حمایت مسکو را از این قطعنامه اعلام کرد و ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهوری روسیه نیز در گفتگوی تلفنی با مارک روته نخست وزیر هلند قطعنامه شورای امنیت در مورد این حادثه را بسیار عالی خواند.