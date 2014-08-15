«جستاری پیرامون شعر کودک در ایران» منتشر شد

اسدالله شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار«جستاری پیرامون شعر کودک در ایران» خبر داد و افزود: این کتاب به طرح مباحث نظری در زمینه شعر کودک می‌پردازد و مخاطب آن پدر و مادرها و مربیان کانون پرورش فکری و همه کسانی هستند که دلشان می‌خواهد با شهر کودک و ویژگی‌های ان آشنا شوند.

این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به این‌که کتاب«جستاری پیرامون شعر کودک در ایران» برای مخاطب عام نوشته شده است گفت: من در این کتاب به زبانی ساده و قابل فهم از شعر خردسال، کودک و شعر نوجوان و تفاوت‌های آن گفته و به آسیب‌شناسی شعر کودک در گریز از ذهنیت آموزشی پرداخته‌ام. مخاطب این کتاب، عامه مردم و همه علاقه‌مندانی هستند که دلشان می‌خواهد با شعر این گروه سنی آشنا شوند.

به گفته شعبانی، این کتاب، یک اثر صرفا تحقیقی و دانشگاهی نیست، بلکه جنبه کاربردی هم دارد و به خانواده‌ها این امکان را می‌دهد تا با ویژگی‌های یک شعر خوب آشنا شوند و تفاوت شعر خردسال و کودک را دریابند. همچنین از خانواده‌ها می‌خواهد این فرصت را در اختیار نوجوانان بگذارند که خود انتخاب کنند و گزینش شعرهای خوب را برای نوجوان‌ها آسان‌تر می‌کند.

شاعر مجموعه «تکه‌ای از دریا» در پاسخ به اینکه اثر پژوهشی او چه تفاوتی با آثاری چون «شعر کودک» محمود کیانوش یا از« این باغ شرقی» اثر پروین سلاجقه دارد، گفت: پروین سلاجقه به نقد شعر و شاعران کودک پرداخته و نگاهش به این مقوله کاملاً دانشگاهی و نه کاربردی بوده است؛ سلاجقه راهی پیش روی مخاطب کودک و نوجوان خود نگذاشته؛ اصلا مخاطب او این گروه سنی نبوده. محمود کیانوش هم به طور مفصل، شعر کودک و نوجوان را نقد نکرده است و خیلی اجمالی به این موضوع پرداخته است. من در این کتاب تلاش کرده‌ام تا به طور مفصل به مقوله شعر کودک و نوجوان و قالب‌های آن توجه کنم.

شعبانی معتقد است: خردسالان، شعر بدون ریتم را نمی‌پسندند و شعر برای آنها باید وزن و قافیه داشته و موسیقایی باشد؛ چرا که بچه‌های خیلی کوچک، محتوا را درک نمی‌کنند و تنها چیزی که آنها را جذب می‌کند، ضرباهنگ کلام است. اما برای کودکان و نوجوانان می‌توان شعر در قالب نیمایی و سپید سرود و در این سال‌ها شاعرانی چون علی اصغر سیدآبادی این قالب‌ها را امتحان کرده‌ است.