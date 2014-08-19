چلسی به راحتی از سد برنلی گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی دوشنبه شب در حضور بیش از 20 هزار تماشاگر ورزشگاه ترفمور با نتیجه 3 بر یک میزبان خود برنلی را از پیش رو برداشت تا رقابتهای لیگ برتر را با قدرت آغاز کند.

در این بازی ابتدا اسکات آرفیلد در دقیقه برنلی را پیش انداخت اما تنها سه دقیقه بعد دیه گو کاستا در دقیقه 17 نتیجه را برای چلسی به تساوی کشاند. در ادامه آندره شورله () و برانیسلاو ایوانوویچ (34) گل های بعدی چلسی را به ثمر رساندند تا شاگردان ژوزه مورینیو یک پیروزی شیرین خارج از خانه را کسب کنند.

جدول رده بندی:

1- چلسی 3 امتیاز

2- منچسترسیتی 3 امتیاز

3- آرسنال 3 امتیاز

4- لیورپول 3 امتیاز

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18- وستهام بدون امتیاز

19- برنلی بدون امتیاز

20- نیوکاسل بدون امتیاز