مسئول سابق موساد: شکست دادن نظامی ایران غیر ممکن است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه صهیونیستی والاه، «عودی لوی»، رئیس سابق واحد «تسالزل» در سرویس جاسوسی موساد با اذعان به اینکه شکست دادن ایرانی‌ها از طریق یک جنگ نظامی غیرممکن است، ابراز داشت که تنها راه رسیدن به این هدف، اعمال فشار اقتصادی خفقان‌آور است.

لوی خاطرنشان کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز در حال پرداخت بهای ده سال بی‌توجهی به پرونده اقتصادی ایران هستند. در حالی که واشنگتن و تل‌آویو اطلاعات استراتژیک و حساس را نادیده گرفتند. تهران از سال ۲۰۱۵، اقدام به ایجاد یک زیرساخت مالی عظیم کرد.

این مقام سابق موساد افزود که واشنگتن می‌داند که به دلیل نبود همکاری کامل اروپا، کمبود اطلاعات از سوی اسرائیل، عدم همراهی کامل کشورهای حوزه خلیج فارس و نزدیکی روسیه به ایران، نمی‌تواند یک کارزار نظامی همه‌جانبه راه بیندازد.

وی توضیح داد که برای دستیابی به این هدف، وزارت خزانه‌داری آمریکا زیرساخت‌های مالی و لجستیکی ایران را رصد می‌کند تا شاید بتواند تهران را مجبور کند تا منابع خود را صرف فرآیندهای پیچیده انتقال پول کند.

لوی همچنین هشدار داد که کشورهایی مانند ایران، روسیه و کره شمالی به شدت از ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار استراتژیک استفاده می‌کنند و اشاره کرد که نظارت و کنترل بر این ارزهای مجازی همچنان ضعیف است.