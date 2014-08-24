برگزاری تظاهرات گسترده ضد اسرائیلی در مقابل دفتر نخست وزیری انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، از سرگیری حملات اسرائیل به نوار غزه موجب شد تا روز گذشته چندین هزار نفر از مردم انگلیس اقدام به برپایی تظاهرات ضد جنگ در خیایان داونینگ استریت در مرکز لندن کنند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات به ادامه حمایت دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی و ادامه ارسال تجهیزات نظامی از سوی لندن به تل آویو نیز اعتراض داشتند.

در همین رابطه روزنامه سوسیالیست ورکر نوشت: عمده شرکت کنندگان در تظاهرات روز گذشته را دانشجویان تشکیل می دادند. دو دانشجوی ترک تبار درباره این تظاهرات گفتند: آنچه اسرائیل در حال انجام دادن آن است جنگ نیست بلکه یک پاکسازی قومی است.

یکی دیگر از معترضان تظاهرات روز گذشته لندن گفت: هدف اسرائیل از برقراری آتش بس های چند روزه خرید زمان و تجدید قوا است. اگر قرار باشد در مذاکرات آتش بس همانند مذاکرات گذشته عمل شود هیچ وقت صلح برقرار نمی شود. محاصره غزه تحت هر شرایطی باید پایان بیابد.

یک معترض دیگر نیز در این رابطه گفت: مردم فلسطین برای مدت زمان زیادی است که رنج می کشند اما با این وجود دولت ما اقدامات اسرائیل را محکوم نمی کند. دیوید کامرون باید صدای ما را شنیده و حمایت خود از اسرئیل را متوقف کند.

تظاهرات روز گذشته لندن از سوی گروه هایی همچون دوستان مسجد الاقصی، ائتلاف جنگ را متوقف کنید، و کمپین همدردی با فلسطین ترتیب داده شده بود.

"سارا کولبورن" از کمپین همدردی با فلسطین، در این تظاهرات از کسب موفقیت هایی از سوی این نهاد برای بایکوت اسرائیل و ممنوعیت خرید کالاهای تولید شده در سرزمین های اشغالی سخن گفت.

بی توجهی دولت انگلیس به خواسته مردم این کشور برای توقف حمایت از رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات آن در نوار غزه در حالی است که در ماه گذشته معاون وزیر امور خارجه بریتانیا که از اعضای بلند پایه حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون، محسوب می شد در اعتراض به این رویکرد داونینگ استریت از سمت خود استعفا داده بود.