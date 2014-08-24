برگزاری دومین شب اعتراضات درتل آویو/ نتانیاهو جنگ را متوقف کن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، شنبه شب نیز محل سکونت "بنیامین نتانیاهو" همانند روز جمعه صحنه برگزاری تظاهرات ضد جنگ بود. شب گذشته دومین شب متوالی بود که این منطقه شاهد اعتراضات ضد جنگ علیه کابینه اسرائیل بود.

عمده شرکت کنندگان در اعتراضات دو شب اخیر را ساکنان مناطق جنوبی سرزمین های اشغالی تشکیل می دهند. در حالیکه هر روز شمار بیشتری از ساکنان این مناطق به سبب تصمیم رژیم صهیونیستی برای ادامه حملات به نوار غزه مجبور به ترک منازل خود می شوند "موشه یعلون" وزیر جنگ این رژیم به آنها وعده داد که کابینه کمک ها و تسهیلات ویژه ای را برای آنها در نظر گرفته است.

شدت اعتراضات در مناطق جنوبی سرزمین های اشغالی به حدی است که یعلون مجبور شده تا به این مناطق سفر کرده و در دیدار با مردم به آنها وعده های گوناگون بدهد.

بر اساس این گزارش، گویا ترتیب دهندگان تظاهرات دو شب اخیر قصد دارند تا اقدامات اعتراضی خود را ادامه دهند چون اقدام به برپایی چادر در مقابل منزل نتانیاهو کرده و دست نوشته هایی را نیز در مورد لزوم پایان سریع جنگ و برقراری آتش بس بلند مدت در محل نصب کرده اند.

یک ماه و نیم از آغاز حملات سنگین رژیم صهیونیستی به نوار غزه می گذرد و در این مدت اغلب کشورهای جهان و حتی سرزمین های اشغالی صحنه برپایی تظاهرات های ضد جنگ بوده اما با این وجود رژیم صهیونیستی بدون کمترین توجهی به این اعتراضات با تکیه بر حمایتهای نامحدود آمریکا و مدعیان حقوق بشر، جنایات خود را در سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد.