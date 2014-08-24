حملات عمدی صهیونیستها به منازل و خودروهای مردم/شهید و زخمی شدن 13 فلسطینی در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه المیادین به نقل از منابع مصری اعلام کرد که اسرائیل تاکنون هیچ واکنشی به دعوت مصر از این رژیم برای بازگشت به میز مذاکره و از سرگیری مذاکرات ارائه نکرده است.

این در حالی است که منابع خبری از ادامه حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه خبر می دهند.گروههای مقاومت در غزه نیز در اقدامی تلافی جویانه به سمت اراضی اشغالی موشک پرتاب می کنند.

المیادین در این خصوص اعلام کرد که گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس شهرک نیر اسحاق و بئر السبع را هدف موشکهای خود قرار داده است.

گردانهای الناصر نیز مسئولیت پرتاب 4 موشک از نوع کاتیوشا را در منطقه کفار میمون در اراضی اشغالی بر عهده گرفتند.

رسانه های اسرائیلی همچنین از اصابت شش موشک مقاومت به شهرکهای اشکول و چهار موشک به سدیروت خبر دادند.



منابع فلسطینی هم از تخریب کامل یک مرکز تجاری در مرکز رفح در حمله هوایی رژیم صهیونیستی و شهید و زخمی شدن 13 فلسطینی در حمله موشکی به یک خودروی غیر نظامی در محله النصر در شمال غزه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یک فلسطینی که شب گذشته در حالی که سوار بر دوچرخه خود بود، هدف راکت یک جنگنده اسرائیلی قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.