بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه زیبنده کشور نیست/ به گشایش سیاسی و اقتصادی دست یافته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه ری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت اظهار داشت: مسئولین با رای مستقیم و غیر مستقیم تمامی مردم انتخاب شده اند لذا باید پاسخگو و مسئولیت پذیر باشند و به مردم گزارش ارائه دهند.

این مسئول عنوان کرد: طی 36 سال گذشته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برغم تمام سختی ها و تهدیدها توانست با هدایت های رهبری و پشتیبانی و حمایت های مردم مسیر را بپیماید لذا دولت تدبیر و امید افتخار دارد خود را خدمتگزار بی منت مردم دانسته و در مقابل مردم پاسخگو باشد و مسئولیت و تعهدات خود به مردم را ادا کند.

وی ادامه داد: در سال 91 که منتهی به انتخابات 24 خرداد 92 بود شرایط کشور به گونه ای بود که برخی نگرانی ها در حوزه های عمومی برای حفظ انقلاب بوجود آمد، دلایل این امر نیز موضوعاتی در حوزه های اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی بود بطوریکه در آبان و آذرماه سال 91 به دلیل شدیدترین فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا و مجامع بین المللی همدست با آن، چندین قطعنامه علیه ایران صادر شد که هدف اصلی آنها فشار آوردن بر ملت ایران و جلوگیری از رشد و توسعه این کشور بود.

وزیر کشور با اشاره به سایر مشکلات کشور در سنوات گذشته گفت: در حوزه مسائل نفتی، ایران نمی توانست بیش از 50 درصد نفت خود را به فروش برساند و برای فروش آن میزان با مشکلات بسیاری مواجه بود، همچنین در حوزه مالی معضلات زیادی وجود داشت و شرکت های نفتی به خاطر ترس از فشارهای غرب و آمریکا با ما همکاری نمی کردند.

دشمنان در فتنه 88 قصد داشتند تنش سیاسی را به تنش اجتماعی مبدل کنند

رحمانی فضلی بیان کرد: در حوزه سیاست خارجی نیز متاسفانه اختلافات سیاسی خیلی زیاد بود حتی در مقطعی بین روسای قوای سه گانه درگیری پیدا شده بود و در آن شرایط حتی رهبر معظم انقلاب در ملاء عام به سران سه قوا تذکر دادند و سران سه قوه را به انسجام و وحدت فراخواندند.

این مسئول ادامه داد: همچنین با توجه به انتخابات سال 88، حمایت ها و پشتیبانی هایی که رسانه های خارجی از آن موضوع به عمل آورده بودند برخی گمان می کردند اگر فشارها را زیاد کنند می توانند تنش سیاسی در انتخابات را تبدیل به تنش اجتماعی کنند و به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزنند، آنها در این زمینه برنامه ریزی های زیادی انجام داده بودند و امید داشتند که تنش اجتماعی اتفاق بیفتد اما با حمایت ها و هدایت های رهبر معظم انقلاب و با هوشیاری و بصیرت ملت ایران و با رفتار درست کاندیداهای ریاست جمهوری و ستادهای این کاندیداها، این اتفاق بزرگ به یک حماسه سیاسی مبدل شد و فردی از سلسله روحانیت با تدبیر و اراده جدی در رسیدگی به امور مردم، روی کار آمد.

مذاکرات هسته ای برای احقاق حق نیست بلکه تعیین حدود حق است

وی در تشریح عملکرد یکساله دولت تدبیر و امید اظهار داشت: طی یکسال گذشته ایران در سیاست خارجی منزوی نبوده و هم اکنون کشورهای جهان برای برقراری با ایران مسابقه می دهند، تجار اروپایی برای آمدن به ایران و سرمایه گذاری از همدیگر سبقت می گیرند همچنین حجم موافقتنامه ها از جمله همکاریهای نفتی، سیاسی در نظام بین الملل روبه رشد بوده است.

وزیر کشور افزود: تبلیغات جنگ روانی که دشمنان علیه ایران در دنیا به راه انداخته بودند تمام شده، رفت و آمده ها و سفرهای دیپلماتیک تقویت شده و روی هم رفته برغم تمام فشارها توانسته ایم حق خود را در حوزه انرژی هسته ای به اثبات برسانیم، مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا و کشورهای اروپایی تنها در حوزه انرژی هسته ای برای احقاق حق نیست بلکه تعیین حدود حق است.

ایران در یکسال گذشته بازیگر اصلی صحنه بین الملل بود

رحمانی فضلی اختلاف کنونی را بر سر تعداد سانتریفیوژها دانست و خبر داد: در این زمینه کارهایی در حال انجام است، اما کار بزرگی که با موفقیت صورت گرفت این بود که آنها مجبور به برطرف کردن تحریم ها شدند بنابراین ایران در یکسال گذشته به عنوان بازیگر اصلی صحنه بین المللی ایفای نقش کرد.

این مسئول گفت: در حوزه منطقه ای نیز توانسته ایم قدرت اول و تاثیرگذار در منطقه باشیم و با توجه به وقایعی که طی دو سال گذشته در سوریه اتفاق افتاد ناشی از این بود که دولت سوریه کناره گیری کند و دولت اسد را ساقط کنند و آنها می دانستند ایران به عنوان حامی حلقه های مقاومت در منطقه از اقدام اروپایی ها و آمریکایی ها حمایت نخواهد کرد بلکه از دولت قانونی سوریه حمایت می کند بطوریکه تقریبا تمامی کشورهای دنیا حمایت خود را از این روند اعلام کرده بودند و ایران، حزب الله و عراق تنها کشورهای منطقه بودند که در مقابل این جریان ایستادگی کردند.

وی متذکر شد: در نتیجه با حمایت ها و پشتیبانی های ایران، آنها مجبور به پذیرش حضور بشار اسد در انتخابات شدند و در نهایت نیز ملت سوریه پیروز انتخابات شد و کشورهای اروپایی و آمریکایی و حامیان آنها در منطقه شکست خوردند، همچنین در موضوع عراق شاهد این بودیم که گروه داعش با حمایت های کامل مالی و سیاسی کشورهای آمریکایی، اروپایی و کشورهای مرتجع منطقه در خاک این کشور پیشروی کرد اما با حضور ایران و فتوای مراجع تقلید به ویژه آیت الله سیستانی شرایط تغییر کرد و همه ملت عراق از جمله جوانان به میدان آمدند.

ملت غزه با الگو قرار دادن ایران به پیروزی رسید

رحمانی فضلی با اشاره به پیروزی ملت غزه بیان کرد: مردم غزه نیز با الگو قرار دادن ایران در مقاومت و ایستادگی، بدون دسترسی به امکانات توانستند در مقابل رژیم صهیونیستی به پیروزی دست یابند.

وزیر کشور یکی از برنامه های اصلی دولت را مبارزه با بیکاری و پدیده شوم اعتیاد در کشور برشمرد و افزود: هم اکنون شاهد آرامش در تمامی ابعاد داخلی کشور هستیم و اختلافی میان قوا وجود ندارد، تمام گروه ها با دولت همکاری می کنند، فعالیت سیاسی دانشگاه ها در فضای پویای سیاسی و در عین حال آرام و قانونمند ادامه دارد و مقابله با تورم، رکود اقتصادی، بیکاری، اعتیاد و.... از اولویتهای دولت است.

این مسئول ادامه داد: همچنین در بحث اقلیت ها و اقوام هیچ گونه اختلافی نداریم و تمامی اقوام همگی بر انسجام و وحدت ایران تاکید دارند و امید می رود با توجه به سفرهای استانی ریاست جمهوری مشکلات مناطق اقلیتی هر چه بیشتر کاهش یابد.

وی متذکر شد: شاهد بودیم که در حوزه گروگانگیری با مشارکت ریش سفیدان قبایل منطقه چهار نفر از گروگانها سالم بازگردانده شدند و امید به آینده در حوزه امنیت داخلی وجود دارد و ما ابراهیم وار در گلستان منطقه نشسته ایم.

به آرامش اقتصادی و گشایش سیاسی دست یافته ایم

وزیر کشور اقتصاد ایران را دارای ثبات قابل قبول توصیف کرد و گفت: هر چند در این یکی دو سال گذشته مردم پس اندازهایشان را تبدیل به سکه یا ارز می کردند این اتفاقات به این دلیل بود که مردم اعتماد به ارزش پول ملی نداشتند اما با روی کار آمدن دولت تدبیر به ثبات و آرامش در حوزه اقتصادی و گشایش در سیاست خارجی دست یافته ایم و با اراده ای که دولت دارد و در پناه فرمایشات و هدایت های رهبری می توانیم به جرات اعلام کنیم اهداف تعیین شده نظام به سرعت محقق خواهد شد.

رحمانی فضلی یکی از مشکلات عرصه اقتصاد داخلی کشور را بیکاری و فقدان شغل برای جوانان برشمرد و خاطرنشان کرد: زیبنده نیست که فارغ التحصیلان دانشگاه بیکار باشند لذا در این زمینه دولت فعالیت های مستمری را انجام می دهد و امیدوارم بتوانیم بطور هدفدار تمامی مشکلات را پشت سر گذاشته و موجبات عزت و افتخار برای ایران اسلامی را فراهم کنیم.