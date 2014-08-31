باید خشونت در عراق متوقف شود/ روابط ایران و اروپا برای کل دنیا اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور خارجه فنلاند در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره سیاست‌های این کشور در قبال اقدامات تروریستی به ویژه اقدامات داعش در عراق و سوریه گفت: همه ما می دانیم که داعش مسئول جنایات فجیعی است که در دنیا گزارش شده است. ما از تمام تقاضاهای دولت عراق برای مبارزه با داعش حمایت می کنیم.

وی ادامه داد: همچنین از فرآیندهای اقتصادی و سیاسی که برای بازگشت ثبات به عراق نیاز است، حمایت می کنیم.

وزیر خارجه فنلاند تاکید کرد: باید در عراق خشونت متوقف و امنیت و ثبات ایجاد شود.

ارکی تیومیویا در ابتدای این نشست گفت: سال 2003 به ایران مسافرت کردم و اکنون دوباره به تهران بازگشته ام که این حضوردر زمان مهمی است و خوشحالم که روابط دوجانبه ای بدون مشکل در طول سالها داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه در دیدار با آقای ظریف در خصوص روابط دوجانبه گفتگو کردیم، بیان کرد: پیشرفت در مذاکرات هسته ای را می پذیریم و انتظار داریم در ماههای آتی موارد باقیمانده حل و فصل شود.

وزیر خارجه فنلاند افزود: توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از موارد دیگر گفتگو بود. از سوی دیگر اکنون در وضعیتی هستیم که با خطرات محتمل مواجهیم.

وی افزود: به ویژه در مورد عراق به جزئیات پرداختیم، بنده مستقیما از طرف رئیس جمهور فنلاند آمده ام تا در این زمینه ها در ایران گفتگو کنم. مسئله عراق یک خطر جهانی است و شاهد یک فاجعه بشردوستانه هستیم که می تواند با یک فرآیند سیاسی حل شود.

ارکی تیومیویا تصریح کرد: باید خشونت را متوقف کنیم، باید بین اروپا و ایران، تمامی طرف های درگیر همکاری کنند، بنده این مذاکرات را در زمان ناهار ادامه خواهم داد و البته موضوعات دیگری را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی افزود: فکر می کنم مسیری را شروع کردیم که روابط بین ایران و اتحادیه اروپا عادی سازی شود، این نه تنها به نفع هر دو طرف است بلکه برای کل دنیا نیز اهمیت دارد و می تواند منجر به تغییرات شگرف و مثبت در مسیر مناسب شود.

وزیر خارجه فنلاند تاکید کرد: البته ایران نیز تعهداتی دارد و باید روش هایی پیدا کنیم که به حل مسئله برسیم.

وی همچنین در خصوص دورنمای روابط دوجانبه ایران و فنلاند گفت: توسعه روابط با ایران مدنظر ماست، ما مسئله تحریم ها را پیگیری می کنیم و در این فضا به دنبال راهی برای از بین بردن محدودیت ها بر اساس توافقنامه هسته ای هستیم.

ارکی تیومیویا ادامه داد: جامعه اقتصادی و تجار فنلاندی علاقه مند به توسعه روابط هستند، پتانسیل نیز برای توسعه وجود دارد و دیدار من از ایران نیز در همین راستا صورت گرفته است.