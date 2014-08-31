به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه فنلاند در تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این باره که در طی سفر معاون وزیر امور خارجه کشورمان به عربستان و دیدار با سعود الفیصل بر فصل جدید روابط بین دو کشور تاکید و قرار شد که وزرای خارجه به تهران و ریاض سفر کنند آیا چنین برنامه ای وجود دارد و ارزیابی از آینده روابط چیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره علاقه مند به حسن همجواری بوده، عربستان یکی از مهمترین کشورهای منطقه است که دارای نقش و نفوذ گسترده است و برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد.

وی ادامه داد: بسیار خوشحالم در سفر معاون وزیر خارجه و دیدار وی با آقای سعود الفیصل گفتگوهای مثبت و با نگرش به آینده بین دو طرف صورت گرفت. امیدوارم این گفتگوها زمینه را برای گسترش روابط فراهم کند.

ظریف با اشاره به اینکه دو کشور با خطرات زیادی مواجه هستند، بیان کرد: افراط، خشونت و ترویج آن در جهان اسلام منافع دو کشور ایران و عربستان را تهدید می کند و هر گونه فرقه گرایی خطری برای دو کشور است و ما باید به عنوان نیروی واحد همکاری کنیم.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه من مانند گذشته آمادگی دارم، گفت: اولین فرصت دیدار ما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل است که امیدوارم امسال بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم.

وی ادامه داد: بعد از آن نیز من برای سفر به عربستان آمادگی دارم و همچنین از حضور همتای خود در ایران استقبال می کنم.

ظریف گفت: با توجه به سابقه ای که وزیر امور خارجه عربستان دارد می تواند نقش مهمی در آینده دو کشور ایفا کند، بنده آماده ام همراه با ایشان برای گسترش روابط دو کشور مشارکت کنم.

خبرنگار مهر از ظریف پرسید با توجه به اینکه شما فردا برای دیدار با خانم اشتون عازم بروکسل هستید و همچنین در آینده نزدیک به نیویورک سفر خواهید کرد و مذاکرات ایران و 1+5 پیش روست، تحریم های جدید آمریکا علیه ایران در مقطع کنونی چه مفهومی دارد ، ظریف پاسخ داد: یک گرایش بین دولتمردان ایالات متحده وجود دارد که فکر می کنم با فشار دیدگاهها را پیش می برند. این اقدام در راستای فشار گروه های داخلی صورت می گیرد.

وی گفت: ما از ابتدا گفته ایم که این روش خطرناک و غیر سازنده و مغایر با روح توافق ژنو است و می تواند مغایر با تعهدات ایالات متحده در توافق ژنو باشد.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه این اقدامات فضا را برای رسیدن به راه حل دشوار می کند، اظهار داشت: ایالات متحده حتما مسئولیت اقدامات خود را برعهده دارد و ایران نیز این حق را برای خود قائل است که اگر ضرورت داشته باشد اقدامات مشابه انجام دهد.

ظریف ادامه داد: ما بیش از هر چیز می خواهیم مذاکرات به نتیجه برسد. کسانی که از طریق این اقدامات می خواهند از روند مذاکرات جلوگیری کنند به دنبال راه حل نیستند، این افراد جنگ طلب هستند و از مذاکره نفعی نمی برند و امیدی به آینده بهتر از طریق مذاکره ندارند و آینده را از طریق تنش دنبال می کنند.

وزیر امور خارجه گفت: ما تمام تلاش خود را کرده ایم که این دیدگاه را در منطقه، آمریکا و جامعه جهانی از بین ببریم و معتقدیم می توان به راه حل منطقی دست پیدا کرد.