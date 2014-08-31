انگلستان ورود اتباع تکفیری خود را ممنوع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، دولت انگلستان به طور موقت ورود آن دسته از اتباع انگلیسی را که در سوریه در کنار گروه های تروریستی جنگیده اند، به خاک این کشور ممنوع کرد.

این تصمیم دولت انگلستان بعد از آن اتخاذ شد که احتمال داده می شود فردی که سر خبرنگار آمریکایی جیمز فولی را بریده است، تبعه این کشور باشد.

در پی انتشار سربریدن خبرنگار آمریکایی در سوریه توسط یکی از اعضای گروه تروریستی داعش، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از احتمال انگلیسی بودن این فرد خبر داده بود.

وی همچنین گفته بود، کسانی که به گروه های مسلح در سوریه و عراق بپیوندند، با مجازات لغو تابعیت روبرو می‌شوند.کامرون از ارایه این قانون به پارلمان انگلیس طی روزهای آینده خبر داده است.