رییس مجلس درگذشت امیرناصر کاتوزیان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت امیرناصر کاتوزیان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت شخصیت گرانمایه دکتر امیرناصر کاتوزیان که از شناخته شده ترین و برجسته ترین اساتید رشته حقوق در ایران می باشد، موجب تأسف و تأثر گردید.

خدمات و اقدامات مرحوم کاتوزیان چه در زمینه تحقیقات و تألیفات و نیز در بخش تدریس و آموزش بسیار مورد توجه و عنایت می باشد که تلاش به عنوان عضو هیأت تهیه و تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از همین اقدامات می باشد و بدون شک فقدان ایشان ضایعه ای جبران ناپذیر برای جامعه حقوق و دانشگاهی در کشور می باشد.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت درگذشت استاد کاتوزیان به جامعه علمی و حقوقی کشور، اساتید و دانشجویان این رشته و همچنین خانواده محترم، برای آن استاد رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.