رئیس مجلس از کشتی پرسپولیس بازدید کرد/ بازدید از عمارت کلاه فرنگی و کنسولگری سابق انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی بعد از ظهر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های خود در استان بوشهر از موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس در بوشهر بازدید کرد.

رئیس مجلس در بازدید از موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس از نخستین ناو جنگی ایران با نام پرسپولیس که بعد از 120 سال از اعماق دریا خارج شده بود بازدید کرد.

وی همچنین در جریان این بازدید از عمارت کلاه فرنگی و کنسولگری سابق انگلیس در موزه دریا و دریانوردی بوشهر بازدید کرد و مسئولان استان بوشهر توضیحات لازم را در مورد این مکان به ایشان ارائه دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این بازدید یادداشتی نیز در دفتر یادبود موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس داشت.

وی در این یادداشت آورده است: موزه نیروی دریایی در بوشهر گوشه‌ای از فداکاری‌های رزمندگان مجاهد نیروی دریایی را مجسم کرده است.

لاریجانی در ادامه این یادداشت آورده است: بازدید از موزه نیروی دریایی بوشهر بازدیدکنندگان را با تاریخ گذشته بوشهر و مجاهدت‌های رزمندگان نیروی دریایی آشنا می‌کند..