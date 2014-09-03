استان مرکزی 14 هزار فارغ التحصیل بیکار دارد/ ایجاد 30 هزارشغل با تزریق اعتبار هزار میلیاردی به صنعت استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عاشوری صبح چهارشنبه در کارگاه آموزشی یک روزه علمی- آموزشی اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات استانداری مرکزی در اراک افزود: طی برنامه پنجم توسعه و سند اشتغال استان باید سالانه 12 هزار شغل در استان مرکزی ایجاد شود تا نرخ بیکاری استان در پایان برنامه پنجم هفت درصد کاهش یابد.

وی گفت: استان مرکزی در وسعتی به مساحت 29 هزار هکتار واقع شده و توانسته حدود 1.79 درصد از کل مساحت کشور را در بر بگیرد. در این استان 12 شهرستان، 33 شهر،23 بخش، 66 هستان و 1210 دهستان وجود دارد

عاشوری ادامه داد: جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری یک میلیون و 413 هزار و 959 نفر است که از این تعداد715 هزار و 527 نفر مرد و 698هزار و 432 نفر را جامعه زنان تشکیل می دهند.

وی با بیان این که 73.9 درصد جمعیت استان را شهری و 26.1 جمعیت را جمعیت روستایی تشکیل می دهند گفت: نرخ جمعیت فعال استان مرکزی 38.3 اعلام شده که از این مجموع 19.39 درصد در بخش کشاورزی، 35.16 در بخش صنعت و 37.44 در بخش خدمات فعال اند.

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی از اتکای اقتصاد استان به دو بخش صنعت و کشاورزی خبر داد و گفت: استان مرکزی با برخورداری از دو هزار و 850 واحد صنعتی توانسته به عنوان چهارمین قطب صنعتی در کشور دست یابد.

عاشوری ادامه داد: این استان همچنین از نظر اشتغال بخش صنعت توانسته رتبه شش کشور را به خود اختصاص دهد اشتغال این بخش است و صنعت محور اشتغال در شهرهای شازند، ساوه، زرندیه محلات و... است.

وی با بیان این که استان مرکزی به لحاظ دسترسی به بازارهای مصرف، شاهراه ها و خط آهن یک استان صنعتی قلمداد شده گفت: در استان مرکزی حدود 20 شهرک صنعتی وجود دارد که 80 درصد کل صنایع در آنها مستقراست.

بزرگترین شهر صنعتی استان شهر صنعتی کاوه ساوه با 550 واحد

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی گفت: بزرگترین شهر صنعتی استان شهر صنعتی کاوه ساوه که 550 واحد صنعتی را در خود جای داده است.

عاشوری شاغلین بخش صنعت استان مرکزی را 175 هزار نفر برشمرد وگفت: با احتساب خانوارهای 4 نفره فعالین بخش صنعت 700 هزار نفر از جمعیت استان مرکزی از بخش صنعت ارتزاق می کنند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی بخش صنعت در سالهای اخیر گفت: وجود این مشکلات باعث شد تا بخش صنعت ما فقط با 45 درصد ظرفیت اسمی در استان فعال باشند.

با تزریق 1000 میلیارد تومان به صنعت استان 30 هزار نفر به شاغلین افزوده می شود

معاون برنامه ریزی یادآور شد: مشکلات اقتصادی فراروی صنعت استان مرکزی با تزریق یک هزار میلیارد تومان اعتبار به این بخش می تواند 20 تا 25 درصد ظرفیت اسمی این بخش را افزایش دهد.

عاشوری یادآور شد: در صورت تحقق این مهم 25 تا 30 هزار نفر به شاغلین بخش اقتصاد افزوده می شود.

وی مجموع درآمدهای استان از بخش صنعت در سال 93 را 2 هزار و 300 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم معادل هزینه های کل استان در بخش هزینه ای و عمرانی است.

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی ارزش صنایع مستقر در استان را 37 میلیارد دلار برشمرد و افزود: طی سالهای 85 تا93 حدود 11.3 میلیارد دلار در صنعت استان مرکزی سرمایه گذاری شده که بزرگترین سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش فاز دو پالایشگاه امام خمینی شازند به ارزش 3.5 میلیارد دلار بوده است سرمایه ای که زمینه اشتغال 9 هزار نفر را فراهم کرده است.

عاشوری با بیان این که استان مرکزی در بخش معدن استان دارای معادن خوبی است گفت: تا پایان سال 92 تعداد معادن استان مرکزی 428 معدن با ظرفیت هزار و 372 میلیون تن ذخیره و ظرفیت استخراج سالانه 21 هزار و 420 تن بوده است.

وی یادآور شد: استان مرکزی در بخش معدن سه هزار و 433 اشتغال ایجاد کرده و توانسته از نظرتعداد معادن رتبه 6 کشوری و از نظر تولید ات معدنی رتبه 11 و از نظر ذخایر شناخته شده رتبه 4 کشوری را از آن خود کند.

70 درصد سولفات سریم کشور تولید می شود

معاون برنامه ریز استاندار مرکزی با بیان این که در استان مرکزی 70 درصد سولفات سریم کشور تولید می شود گفت: بیش از 250 کارخانه از مجموع 2850 واحد صنعتی استان مرکزی دارای قابلیت صادرات کالا به کشورها هستند.

عاشوری در ادامه به فعالیت استان مرکزی در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: بر اساس برآورد انجام شده سهم اشتغال کشاوزی 15.39 از مجموع اشتغال استان است و ارزش افزوده این بخش 1.23 درصد است.

وی سطح اراضی کشاورزی استان را 675 هزار و 852 هکتاربرشمرد و گفت: از این مجموع 347 هزار و 526 هکتار زیر کشت محصولات زراعی و 63498 هکتار را باغات تشکیل می دهند.

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی حجم تولیدات زراعی استان را 1.890.000هزار تن برشمرد و گفت: این بخش با عملکرد 5349 هکتار در سال رتبه 16 کشور رابه خود اختصاص داده است.

عاشوری میزان تولید محصولات باغی استان را 471.678 تن برشمرد و گفت: تولیدات باغی استاان در سال 7 هزار و 400 کیلوگرم است.

وی یادآور شد: استان مرکزی در تولید انار و گل رتبه دوم کشور را دارد و در تولیدات دامی با 560 هزار تن در سال 2.8 درصد نیاز کشور را تامین می کند.

کارگاه آموزشی یک روزه علمی- آموزشی اقتصاد مقاومتی با حضور اساتید خبره و مجرب کشوری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزرات کشور و اعضای شورای اداری استان مرکزی در استانداری مرکزی در حال برگزاری است.