اقتصاد مقاومتی حرکت راهبردی بلند مدت و مردم گراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ایروانی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در کارگاه یکروزه علمی ـ آموزشی اقتصاد مقاومتی در سالن استانداری مرکزی در اراک اظهارداشت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حماسی، جهادی و مولد مورد توجه است و باید در راستای تحقق این اهداف بکوشیم.

وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی دارای یک رویکرد حماسی و جهادی است گفت: تحقق اهداف این اقتصاد نیازمند همت بلند و کار مضاعف است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به ویژگی های بعد جهادی این اقتصاد اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی حرکت جهادی در اقتصاد مقاومتی نیازمند مداومت، مقاومت، همت مضاعف، آرمانگرایی و واقع بینی لازمه روحیه جهادی است.

دکتر محمد جواد ایروانی با بیان این که اقتصاد مقاومتی اقتصادی مولد است گفت: یک رکن این اقتصادتوجه به تولید ملی، صنعت، کشاورزی است و در صدد است تا با توانمند سازی آحاد مردم و کارآفرینان رونق اقتصادی را در جامعه محقق کند.

وی در ادامه به ویژگی انعطاف پذیری اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این ویژگی زمینه انعطاف پذیری اقتصاد را فراهم می کند و با وجود آن توانایی واکنش سریع و هوشمندانه به تغییرات محیطی برای کشور فراهم می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت یادآور شد: این اقتصاد دارای پویایی لازم است و همین پویایی برای سیستم اقتصادی کشور توانایی واکنش هوشمندانه و مبتکرانه را ایجاد می کند.

دکتر ایروانی با بیان این که باوجود اقتصاد مقاومتی سیستم اقتصادی از عدم اطمینان محیطی مصون و مقاوم است گفت: این شرایط پایداری اقتصادی را موجب می شود.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی با محور قرار دادن این درون‌زایی، رشد اقتصادی و ساخت درونی قدرت را تقویت می‌کند.

اقتصاد مقاومتی اقتصادی فرصت‌ساز است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: توجه به سهم و نقش اساسی آحاد مردم،‌ کارآفرینان و تولیدکنندگان، ایجاد عدالت بین تمامی فعالان اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تولید محور کردن اقتصاد، ایجاد پایداری در اقتصاد از راهبردهای اساسی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رفت.

ایروانی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی اقتصادی فرصت‌ساز است که با توجه به ابعاد درون‌زایی اقتصاد و ابعاد بیرونی اقتصاد ظرفیت‌سازی می‌کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت جایگزینی واردات در کالاهای مصرفی اساسی مردم و تنوع بخشی به توسعۀ صادرات در بخشهای مزیت دار از اولویت های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصادی اقتصادی درونزا و برون گرا ست.

دکتر ایروانی با بیان این که اقتصاد مقاومتی تکیه بر اقتصاد مردمی و توسعۀ اقتصاد دانش بنیان دارد افزود: بهره گیری از تمام ظرفیتهای داخلی برای بسیج در برابر تهدیدات بیرونی از الزامات این اقتصاد است.

وی باشاره به تمایز اقتصاد مقاومتی از اقتصاد توسعه یافته گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که ضمن حفظ ویژگی های یک اقتصاد کارآمد، از استقلال خود پاسداری می کند و بهای آن را با رضایت و افتخار می پردازد.

اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار بر اقتصاد جهانی است

عضو مجمع تخیص مصلحت گفت: اقتصاد مقاومتی تأثیر گذار بر اقتصاد جهانی است به طوری که اعمال هرگونه تحریم، امنیت اقتصاد جهانی را به مخاطره بیندازد.

ایروانی با بیان این که اقتصاد مقاومتي مي‌تواند در مقابل تکانه‌هاي دروني و بيروني و حوادث و بلاياي شديد طبيعي به دور از تخريب زياد، كاهش توليدات و كيفيت زندگي و بدون كمك زياد بيروني به حيات خود ادامه دهد و به تعادل برسد گفت: توانايي این اقتصاد به گونه‌ايست كه نه تنها به بحرانها پاسخ می دهد بلكه در اين مسير به توانمندي و كاركرد بهتر دست می يابد.

وی تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی، منطق ایجاد وضعیتی که عموم آن را بپذیرند، مورد قبول است.فلذا جامعه می پذیرد که برای دستیابی به خواسته هایش باید چارچوب هایی را قبول کند.

عضو مجمع تخیص مصلحت با اشاره به ضرورت تدوین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: محدود شدن بازارهاي خارجي و داخلي ايران، كاهش رشد اقتصادي و کاهش بهره وري ملي به دنبال كاهش دستیابی به فنآوري ودانش فني وارداتي، كاهش منابع مالي دولت و منابع اوليۀ توليد ملي، اخلال در توانايي پشتیبانی از كشور، کاهش ذخایر ارزی و بی ثباتی نرخ ارز و افزایش بیکاری و تورم و بی ثباتی اقتصادی از ضرورت های تدوین این سیاستها بود.

نشانه‌هاي ضعف مقاومت اقتصاد ايران

ایروانی در ادامه به برخي از نشانه‌هاي ضعف مقاومت اقتصاد ايران اشاره کرد و گفت: بهره وری ضعیف عوامل تولید، رتبۀ ضعیف در شاخص بهبود فضای کسب و کار،(147 از 189)، رکود تورمی در اقتصاد ایران، نفخ نظام اداری و دیوانسالاری وابسته به آن،(از 84 تا 92، 182درصد رشد مؤسسات دولتی) ،وابستگی به درآمدهای نفتی، (مستقیم45درصد، در کل 70درصد، سهم اندک مالیات در بودجه دولت(29درصد)،کسری های بزرگ در بودجه و...از جمله نشانه های ضعف مقاومت اقتصاد ایران است که باید برای آنها در قالب اقتصاد مقاومتی چاره اندیشی می شد.

وی تاکید کرد: سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، مبنای برنامۀ راهبردي است که ضمن در مدّ نظر قراردادن مهمترين برنامه‌ها و سياستهاي گذشته، اهداف و اولويتهای راهبردي جديد کشور را با رويکردآينده‌نگري، تداوم سند چشم‌انداز ومصون کردن اقتصاد کشور در برابر فشارها و تهدیدها، ارائه مي کند.

عضو مجمع تخیص مصلحت در ادامه به ويژگي‌هاي سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و گفت: اقتصادی جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا با(تکیه بر ظرفیت ها و امکانات داخلی)، پيشرو و برون گراست.

ایروانی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی با ویژگی درون زایی خود زمینه بهره گیری از منابع بالقوه و بالفعل کشور برای تولید ارزش اقتصادی بیشتر، برخورداری از نیروی انسانی کارآمد با تولید سرانه قابل اعتنا، کاهش اتلاف منابع، رشد اقتصادی روز افزون، امنیت اقتصادی زبانزد و کسب و کارها بالنده و پر رونق را برای کشور فراهم می کند.