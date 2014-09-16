به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش روز پنجشنبه 27 شهریور ماه 1393 روز بزرگداشت استاد محمدحسین شهریار و روز شعر و ادب فارسی با حضور شاعران، نویسندگان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب ساعت 18 در سالن فرخی یزدی واقع در مجموعه فرهنگی باغ موزه قصر برگزار خواهد شد.

در این همایش ادبی میرجلال‌الدین کزازی در زمینه شعر و ادب فارسی و غلامحسین مراقبی درباره شاعران در بند در تاریخ ایران سخنرانی خواهند کرد. همچنین عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه‌سرا و عرفان نظر آهاری شاعر و نویسنده معاصر به شعر خوانی خواهند پرداخت.

در این مراسم خانم چهرزاد بهار فرزند ملک‌الشعرا بهار به نقل خاطراتی از پدرش خواهد پرداخت. در پایان این مراسم بند موزه یادبود فرخی یزدی در باغ موزه قصر با حضور شاعران و نویسندگان رونمایی خواهد شد. شرکت در این همایش برای علاقه مندان به شعر و ادب آزاد است.