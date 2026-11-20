امین افشار، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت‌ مدیره کانون هموفیلی ایران با توجه به آثار گسترده و بعضاً جبران‌ناپذیر تحریم‌های آمریکا بر زندگی بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی، مصوبه‌ای را برای پیگیری حقوقی و قضایی خسارات وارده به این بیماران به تصویب رساند و بر همین اساس، فرآیند جمع‌آوری وکالت‌نامه از بیماران آغاز شده است.

وی افزود: در نخستین هفته اجرای این برنامه، نزدیک به هزار نفر از بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات انعقادی به کانون وکالت داده‌اند تا این سازمان مردم‌نهاد بتواند با پیگیری حقوقی و مستندسازی خسارات، مطالبات آنان را در مراجع قضایی صالح دنبال کند. این استقبال نشان‌دهنده عمق نگرانی و نارضایتی جامعه بیماران از شرایطی است که طی سال‌های گذشته بر اثر محدودیت‌های تحریمی بر آنان تحمیل شده است.

تحریم دارو، محروم کردن بیمار از حق زندگی است

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران با اشاره به تأثیر تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بانکی بر تأمین داروهای بیماران، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته، بیماران مبتلا به انواع اختلالات انعقادی برای دسترسی به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی با دشواری‌های فراوانی مواجه بوده‌اند. محدودیت در نقل‌وانتقالات مالی و بانکی بین‌المللی، مشکلات همکاری شرکت‌های دارویی و موانع موجود در مسیر واردات، تأمین مستمر دارو را با اختلال مواجه کرده است.

افشار ادامه داد: یکی از تلخ‌ترین ابعاد این موضوع، موانعی است که حتی در مسیر کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی ایجاد شده است. فدراسیون جهانی هموفیلی برای کمک به بیماران ایرانی و ارسال برخی داروهای مورد نیاز آنان تلاش‌هایی انجام داده بود، اما این فرآیند نیز با موانع و مشکلاتی مواجه شد که موضوع آن در مکاتبات رسمی فدراسیون و کانون منعکس شده است.

وی تأکید کرد: وقتی حتی ارسال رایگان و بشردوستانه دارو برای بیمارانی که جانشان به این داروها وابسته است با مانع مواجه می‌شود، دیگر نمی‌توان صرفاً به وجود استثناهای دارویی در متن مقررات تحریمی استناد کرد. آنچه اهمیت دارد، امکان واقعی دسترسی بیمار به داروست، نه صرفاً ادعای مجاز بودن تجارت دارو روی کاغذ.

سه داروی حیاتی که دسترسی بیماران به آنها مختل شده است

افشار با اشاره به وضعیت دشوار بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی نادر، گفت: در یک سال اخیر، مشکلات تأمین سه فرآورده دارویی حیاتی و تخصصی، از جمله هیومیت، فیبرینوژن و فیبروگامین، فشار مضاعفی بر بیماران وارد کرده است. این داروها برای گروه‌هایی از بیماران مبتلا به بیماری فون‌ویلبراند، کمبود فاکتور XIII و سایر اختلالات انعقادی کاربرد حیاتی دارند.

وی افزود: به‌ ویژه برای بیمارانی که به این فرآورده‌های تخصصی نیاز دارند، نبود دارو به معنای قرار گرفتن در معرض خطر جدی خونریزی و عوارض ناشی از آن است. در برخی موارد، این بیماران با شرایطی مواجه شده‌اند که امکان مدیریت بیماری و حفظ سلامت آنان را به‌شدت دشوار کرده است.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران خاطرنشان کرد: مسئله فقط به این سه دارو محدود نیست. بیماران هموفیلی A و B که به فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ نیاز دارند نیز طی سال‌های گذشته با مشکلات متعدد در تأمین دارو، انتقال پول و همکاری شرکت‌های بین‌المللی مواجه بوده‌اند. این مشکلات در مقاطع مختلف، دسترسی بیماران به درمان مستمر و به‌موقع را تحت تأثیر قرار داده است.

تحریم‌ها چگونه زندگی بیماران را تغییر داده‌اند

افشار با تشریح پیامدهای انسانی کمبود دارو گفت: در بیماری هموفیلی، تأخیر در دریافت دارو یا عدم دسترسی به درمان مناسب می‌تواند به خونریزی‌های مکرر، تخریب مفاصل و آسیب‌های دائمی جسمی منجر شود. بیماری که به‌موقع داروی خود را دریافت نمی‌کند، ممکن است در طول زمان توانایی راه رفتن، تحصیل، اشتغال و حتی انجام امور عادی زندگی را از دست بدهد.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی بیماران به دلیل عوارض ناشی از خونریزی‌های کنترل‌نشده دچار معلولیت‌های جدی شده‌اند. زندگی خانوادگی و زناشویی برخی از آنان تحت تأثیر قرار گرفته، تعدادی فرصت‌های شغلی و تحصیلی خود را از دست داده‌اند و در مواردی نیز بیماران جان خود را از دست داده‌اند. اینها صرفاً آمار و ارقام نیستند؛ پشت هر یک از این موارد، یک انسان و یک خانواده قرار دارد که سال‌ها با درد، نگرانی و محرومیت از درمان زندگی کرده‌اند.

افشار تأکید کرد: جامعه حدود ۱۶ هزار نفری بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی در ایران نباید قربانی اختلافات سیاسی و اقتصادی دولت‌ها شود. دسترسی به دارو و درمان، یک حق بنیادین انسانی است و هیچ بیمار مبتلا به یک بیماری ارثی نباید به دلیل محدودیت‌های سیاسی و بانکی از حق برخورداری از درمان محروم شود.

امیدواریم دستگاه قضایی حقوق بیماران ایرانی را احقاق کند

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران در تشریح اهداف این اقدام حقوقی گفت: ما با این اقدام به دنبال احقاق حقوق بیمارانی هستیم که طی سال‌های گذشته خسارات جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را متحمل شده‌اند. هدف ما مستندسازی دقیق آثار تحریم‌ها، بررسی مسئولیت حقوقی اقدامات منتسب به دولت آمریکا و مطالبه جبران خسارات قابل اثبات بیماران است.

افشار افزود: امیدواریم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله مقررات مربوط به رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی، به این پرونده با دقت، عدالت و حساسیت انسانی رسیدگی کند و زمینه احقاق حقوق شهروندان ایرانی را فراهم آورد.

وی در پایان گفت: نزدیک به هزار بیمار در نخستین هفته به این حرکت پیوسته‌اند و این تازه آغاز راه است. ما خود را در برابر حقوق و مطالبات جامعه بیماران مسئول می‌دانیم و تلاش خواهیم کرد با مستندسازی مکاتبات بین‌المللی، موانع انتقال دارو، مشکلات تأمین فرآورده‌های حیاتی و پیامدهای پزشکی و انسانی کمبود دارو، صدای بیماران ایرانی را در مراجع قضایی به گوش برسانیم.

افشار تأکید کرد: مطالبه ما سیاسی نیست؛ مطالبه حق زندگی، حق درمان و جبران خسارات انسان‌هایی است که سال‌ها هزینه محدودیت‌های تحمیلی را با سلامت و زندگی خود پرداخته‌اند.