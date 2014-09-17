ششمین ترجمه از قلعه حیوانات هم آمد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت ترجمه تازهای از رمان «مزرعه حیوانات» اثر جورج اورول داستان نویس، روزنامهنگار و منتقد ادبی انگلیسی را منتشر کرد. با انتشار این ترجمه که توسط عباس زارعی، مترجم جوان صورت گرفته، تعداد ترجمههای فارسی موجود از این کتاب به بیش از 5 ترجمه رسید.
پیش از این و بر اساس اطلاعات موجود در کتابخانه ملی ایران، مهنوش جواهری، علیاصغر افرجی، حوریا موسایی، امیر امیرشاهی و احمد کساییپور به ترجمه این رمان پرداختهاند که آخرین آنها همزان با ایام نمایشگاه امسال کتاب تهران از سویی نشر ماهی منتشر شد.
نشر آموت هم که ناشر تازهترین ترجمه فارسی از این اثر معروف اورول است، اعلام کرده که این کار در راستای برنامه این ناشر برای انتشار ترجمه برخی از متون داستانی کلاسیک ادبیات جهان صورت گرفته است.
مزرعه حیوانات که در ایران بیشتر به نام قلعه حیوانات شناخته شده است، در دوران جنگ جهانی دوم تالیف و در سال 1945 میلادی در انگلستان منتشر شد، ولی عملاً در اواخر دهه 1950 بود که به شهرت رسید.
این رمان دربارهٔ گروهی از حیوانات است که صاحب مزرعه (آقای جونز) را از مزرعهاش فراری میدهند و خود اداره مزرعه را به دست میگیرند. رهبری این جنبش را گروهی از خوکها بهدست دارند، ولی پس از مدتی این گروه جدید نیز به رهبری خوکی به نام ناپلئون همچون آقای جونز به بهره کشی از حیوانات مزرعه میپردازند و هر گونه مخالفتی را سرکوب میکنند.
جورج اورول که در جریان جنگ داخلی اسپانیا با سیاستهای حکومت سوسیالیستی شوروی آشنا شده بود و در ضمن از پاکسازیهای خشونت آمیز دوران استالین خشمگین بود، با نگارش این رمان به استبداد طبقه حاکم شوروی به سختی انتقاد کرده بود. در این رمان، انقلاب حیوانات مزرعه نماد انقلاب کارگری بر ضد نظام سرمایهداری است.
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