به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح پنجشنبه در جمع بسیجیان و رزمندگان بردخون با تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس، بر لزوم تبیین ارزش های دوران دفاع مقدس تاکید کرد و اظهار داشت: باید رشادت‌ها و دلاورمردی‌های شهدا و رزمندان در این دوران به نسل جدید نیز منتقل شود.

وی نقش بسیجیان و رزمندگان در امنیت و آرامش امروز کشور را بی‌نظیر خواند و افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس رزمندگان و بسیجیان مردانه در برابر دشمنان ایستادگی کردند و باید این ارزش‌ها را زنده نگه داریم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه بسیجیان همواره در صحنه دفاع از ارزش‌ها حضور دارند، ادامه داد: رسیدگی به مشکلات بسیجیان و ایثارگران ضروری است و همه مسئولان باید در این راستا تلاشی ویژه داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه رزمندگان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس برای حفظ اسلام و نظام اسلامی فداکاری کردند، خاطرنشان ساخت: همه ما باید در حد توان و ظرفیت موجود برای رفاه و آسایش این قشر تلاش کنیم و از مشکلات آنها گره‌گشایی کنیم.

استاندار بوشهر در ادامه پس از مطرح شدن دغدغه‌ها و مشکلات بسیجیان و رزمندگان دوران دفاع مقدس منطقه بردخون، دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات را صادر کرد.

عزت و شرافت امروز مرهون ایثارگری شهداست

امام جمعه بردخون نیز در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: شهدا و رزمندگان فداکاری‌های بسیار زیادی را برای این مرز و بوم انجام دادند و عزت و شرف ما مرهون این رشادت‌ها و دلاورمردی‌ها است.

حجت‌الاسلام سید علی رکنی حسینی با بیان اینکه به برکت خون شهدا از تمام حوادث بیمه شده‌ایم، خاطرنشان ساخت: به برکت خون شهدا امروز کشور در اوج عزت و اقتدار است.

وی با تاکید بر اینکه صبر و پایداری خانواده‌های شهدا باعث شده است تا امروز در برابر امواج گوناگون مثل کوه پابرجا مانده‌ایم، تصریح کرد: همه ما باید همیشه قدردان خانواده‌های شهدا باشیم.

امام جمعه بردخون با تقدیر از حضور استاندار بوشهر در شهر بردخون گفت: استاندار بوشهر از خانواده معزز شهداست و همواره در راستای گره‌گشایی از مشکلات خانواده شهدا اهتمام دارد.

وی با اشاره به اینکه شهدای گرانقدر در راه استقلال و آزادی ایران اسلامی جان خود را هدیه کردند، اضافه کرد: خانواده‌های شهدا نیز با تاسی از ائمه اطهار صبر و بردباری کردند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگران و بسیجیان را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست و اذعان داشت: مدیران ارشد استان بوشهر تاکنون نهایت توان خود را برای خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگران و بسیجیان به کار گرفته‌اند.