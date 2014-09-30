پازاج: داوران سر عبدولی را بریدند/ آسیا برای شکست کشتی ایران بسیج شده!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سعید عبدولی در مرحله نیمه نهایی رقابتهای کشتی وزن 71 کیلوگرم در برابر حریف کره ای در حالی از رسیدن به فینال محروم ماند که با اجرای چهار فن زیبای فیتو و همچنین ضربه فنی توانست، فرنگی کار میزبان را در خانه خود در هم شکند. اما در حالی که داور وسط رای بر پیروزی سعید عبدولی داده بود و تمامی تماشاگران، عبدولی را فینالیست این وزن دانستند، نفوذ کره ای ها و ناداوری باعث شکست ملی پوش شایسته کشورمان شد.

احد پازاج سرمربی تیم ملی کشتی فرنکی بعد از این اتفاق تلخ در بازیهای آسیایی گفت: سر عبدولی را بریدند و داوران هر کاری کردند تا فرنگی کار میزبان به فینال برسد.

وی افزود: تمامی آسیا بسیج شده اند تا کشتی ایران را زمین بزنند و این بار در کمال ناباوری حق عبدولی را خوردند. تاکنون چنین وضعیتی در داوری ندیده بودم و واقعا چیزی برای گفتن ندارم.

کشتی نیمه نهایی وزن 71 کیلوگرم بازیهای آسیایی اینچئون نمونه بارز و تاسف بار نفوذ دکتر کیم رئیس کره ای کنفدراسیون کشتی آسیا در داوری مسابقات بود که نشان داد اهالی کشتی کره جنوبی برای کسب مدال طلا در کشورشان از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.