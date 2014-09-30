به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اینچئون، سعید عبدولی نماینده وزن 71 کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازی های آسیایی کره جنوبی صبح امروز سه شنبه در مرحله نیمه نهایی رودر روی "جی هیون جونگ" از کره جنوبی قرار گرفت. در وقت اول این مبارزه عبدولی حریف را ضربه فنی کرد اما با اعتراض مربی حریف و بازبینی فیلم مبارزه با نتیجه 6 بر 4 ادامه پیدا کرد.

در وقت دوم حریف کره ای توانست یک فن چهار امتیازی بزند و نتیجه مبارزه 8 بر 6 شود. به دنبال این اتفاق حسن بابک به رای داوران اعتراض کرد اما مورد قبول واقع نشد و یک امتیاز دیگر به حریف کره ای دادند تا نتیجه 9 بر 6 شود و در نهایت تلاش عبدولی به جایی نرسید و نتوانست به فینال راه پیدا کند.

سعید عبدولی پیش از این پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل "ماکسات یرژپوف" از قزاقستان با نتيجه 4 بر يك به برتري دست يافت.

فیلم این رقابت را می‌توانید در لینک زیر تماشا کند:

http://webzine.mehrnews.com/FullStory/Video/?NewsId=13629

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور در اینچئون کره‌جنوبی آغاز شده و تا 12 مهرماه ادامه پیدا می‌کند. در این دوره از مسابقات 9501 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در 36 رشته با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزش ایران نیز با 282 ورزشکار شامل 224 ورزشکار مرد و 58 ورزشکار زن در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.