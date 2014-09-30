  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

لیگ قهرمانان اروپا؛

نایب قهرمان میزبان بانوی پیر/ رئال مادرید با لودوگورتس دیدار می‎کند

نایب قهرمان میزبان بانوی پیر/ رئال مادرید با لودوگورتس دیدار می‎کند

روز دوم از هفته دوم رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب با برگزاری هشت دیدار پیگیری می شود که در یکی از مهم ترین دیدارها، اتلتیکو مادرید، نایب قهرمان دوره قبل، با یوونتوس دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس ملقب به "بانوی پیر" به ویسنته کالدرون می رود تا با تیم "دیه گو سیمئونه" دیدار کند. هر دو تیم با پیروزی در رقابتهای داخلی گام به این دیدار می گذارند. آتلتیکو 4 بر صفر از سد سویا گذشته و یووه سه بر صفر تیم آتالانتا را شکست داده است.

اتلتیکو در این دیدار می تواند ماریو ماندزوکیچ که دچار آسیب دیگی شده بود را به خدمت داشته باشد اما یووه به احتمال فراوان آندره پیرلو و آرتورو ویدال را به خدمت نخواهد داشت.

یووه آمار خوبی از رویارویی با اسپانیایی ها در خاک این کشور ندارد. این تیم از 20 بازی قبلی خود در اسپانیا تنها در سه دیدار پیروز بوده است.

سیمئونه در خصوص این دیدار اظهار داشت: آنچه ما در این بازی نیاز داریم، حمایت تماشاگران است. البته فرق است بین تک دیدار و مجموعه ای از دیدارها. تیم ما مقابل بارسلونا، رئال و یوونتوس در تک بازی شانس پیروزی دارد.

یووه بازی نخست خود مقابل مالمو سوئد را با برتری پشت سر گذاشت در حالیکه آتلتیکو در زمین المپیاکوس شکست خورده است.

در دیگر بازی چهارشنبه شب، رئال مادرید میهمان لودوگورتس رازگراد است. رئال در بازی نخست خود مقابل لیورپول به برتری رسیده است و لودوگورتس مقابل بازل تن به شکست داده است.

برنامه بازی های چهارشنبه شب به شرح زیر است:
گروه A:
* اتلتیکو مادرید اسپانیا - یوونتوس ایتالیا
* مالمو سوئد - المپیاکوس یونان

گروه B:
* بازل سوییس - لیورپول انگلستان
* لودوگورتس رازگراد - رئال مادرید اسپانیا

گروه C:
* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - موناکو فرانسه
* بایرلورکوزن آلمان - بنفیکا پرتغال

گروه D:
* اندرلشت بلژیک - دورتموند آلمان
* آرسنال انگلستان - گالاتاسرای ترکیه

 

 

 

 

 

کد مطلب 2380626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها