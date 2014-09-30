به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس ملقب به "بانوی پیر" به ویسنته کالدرون می رود تا با تیم "دیه گو سیمئونه" دیدار کند. هر دو تیم با پیروزی در رقابتهای داخلی گام به این دیدار می گذارند. آتلتیکو 4 بر صفر از سد سویا گذشته و یووه سه بر صفر تیم آتالانتا را شکست داده است.

اتلتیکو در این دیدار می تواند ماریو ماندزوکیچ که دچار آسیب دیگی شده بود را به خدمت داشته باشد اما یووه به احتمال فراوان آندره پیرلو و آرتورو ویدال را به خدمت نخواهد داشت.

یووه آمار خوبی از رویارویی با اسپانیایی ها در خاک این کشور ندارد. این تیم از 20 بازی قبلی خود در اسپانیا تنها در سه دیدار پیروز بوده است.

سیمئونه در خصوص این دیدار اظهار داشت: آنچه ما در این بازی نیاز داریم، حمایت تماشاگران است. البته فرق است بین تک دیدار و مجموعه ای از دیدارها. تیم ما مقابل بارسلونا، رئال و یوونتوس در تک بازی شانس پیروزی دارد.

یووه بازی نخست خود مقابل مالمو سوئد را با برتری پشت سر گذاشت در حالیکه آتلتیکو در زمین المپیاکوس شکست خورده است.

در دیگر بازی چهارشنبه شب، رئال مادرید میهمان لودوگورتس رازگراد است. رئال در بازی نخست خود مقابل لیورپول به برتری رسیده است و لودوگورتس مقابل بازل تن به شکست داده است.

برنامه بازی های چهارشنبه شب به شرح زیر است:

گروه A:

* اتلتیکو مادرید اسپانیا - یوونتوس ایتالیا

* مالمو سوئد - المپیاکوس یونان

گروه B:

* بازل سوییس - لیورپول انگلستان

* لودوگورتس رازگراد - رئال مادرید اسپانیا

گروه C:

* زنیت سنت پترزبورگ روسیه - موناکو فرانسه

* بایرلورکوزن آلمان - بنفیکا پرتغال

گروه D:

* اندرلشت بلژیک - دورتموند آلمان

* آرسنال انگلستان - گالاتاسرای ترکیه