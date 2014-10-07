جزئیات اصلاح طرح افزایش نرخ باروری/ تبعات مجازات جلوگیری از بارداری

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح پیش از این در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان برخی اشکالات قانونی و شرعی بر آن گرفته بود.

بر اساس موارد اصلاحی این طرح که به تصویب رسید، همه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائم از بارداری انجام می‌شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است.

در این مصوبه تصریح شده است: رعایت نکردن این حکم از جانب شاغلان حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. همچنین موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت اعلام می کند.

در اصلاحیه ای که به تصویب رسید، اعلام شد که هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است.

همچنین بر اساس یکی دیگر از موارد اصلاحی این طرح که تصویب شد، موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی است.

وزارت بهداشت، هم مکلف شد آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده یک را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

دکتر محمد اسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، با اشاره به آمار 27 درصدی تک فرزندی در جامعه، گفته است که 7 درصد زوجین بدون فرزند هستند که در این راستا، پوشش بیمه ای درمان ناباروری مردان و زنان، در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به آمار سه میلیون زوج نابارور در کشور، عنوان داشته است که قریب به اتفاق موارد ناباروری در کشورمان را ناباروری اولیه (زوجین بدون فرزند) تشکیل می دهد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در حال حاضر 11 میلیون زوج جوان داریم که در آستانه ازدواج هستند، معتقد است که بالا رفتن سن این افراد، باعث می شود زمان باروری را از دست بدهند.

در همین حال دکتر عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس قانون نمی‌توان کسی را وادار به فرزندآوری کرد، گفت:‌ اگر برای بکارگیری راههای جلوگیری از بارداری مجازات‌هایی درنظر گرفته شود فرد مجبور به استفاده از راههای غیربهداشتی می‌شود که در بسیاری از موارد جان مادر و فرزند به خطر می‌افتد.

وی با اشاره به بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت در کمیسیون بهداشت برای رفع ایرادات شورای نگهبان، افزود: این طرح از زمانی که در کمیسیون بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت حواشی زیادی داشت زیرا بر اساس واقعیت‌ها نمی‌توان به اجبار کسی را وادار به فرزندآوری کرد.

وی ادامه داد: بدون‌شک اجبار برای فرزندآوری بین افراد با روح قانون اساسی منافات دارد و لازم است برنامه‌ریزی هدفمند و مطالعه شده‌ای دراین راستا صورت گیرد.

فتاحی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زیرساختها برای افزایش جمعیت، تصریح کرد: زیرساختهای مورد نیاز در جامعه امروز فرهنگسازی و رفع معضلاتی همچون اشتغال است که از این طریق می‌توان انگیزه ازدواج را بین جوانان افزایش داد. از سوی دیگر، مبارزه با فقر و گرانی و کمک به درمان معضلات ناباروری از دیگر راهکارهایی است که توجه به آن می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات این حوزه را رفع کند.

وی با اشاره به اثرات منفی در نظر گرفتن مجازات برای افرادی که درصدد کنترل افزایش جمعیت هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد برای انجام راههای جلوگیری از بارداری مجازاتهایی درنظر گرفته شود فرد به ناچار برای انجام این کار مجبور به استفاده از راههای غیراصولی می‌شود که در بسیاری از موارد جان مادر و فرزندش به خطر می‌افتد.