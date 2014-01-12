تحول در کشاورزی دشتستان نیازمند احداث سدهای جدید/ اشتغال12هزار نفر با ساخت سد دالکی

به گزارش خبرنگار مهر، وجود 4.5 میلیون اصله نخل در شهرستان دشتستان به عنوان بخشی از ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان است که البته در این شهرستان شاهد فعالیت کشاورزان در بخش‌های مختلف دیگر نیز هستیم.

تامین آب مورد نیاز کشاورزان همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌ها برای مسئولان و کشاورزان مطرح بودده است که ساخت سد‌های جدید در این شهرستان برای ذخیره آب رودخانه‌ها و همچنین کنترل روان اب‌ها و سیلاب‌ها می‌تواند گامی موثر در توسعه کشاورزی این شهرستان باشد.

سد رئیسعلی دلواری در بخش شبانکاره استان بوشهر پس از سال‌ها به بهره‌بردری رسید و چندی پیش نیز کانال‌های آبیاری این سد افتتاح شد که زمینه استفاده کشاورزان این منطقه از آب سد را فراهم ساخت.

ساخت سد دالکی نیز از خواسته‌های به‌حق مردم استان بوشهر است که آب مورد نیاز 13هزار هکتار از نخلستان های موجود دالکی، دهقاید، منطقه وحدتیه و بخش سعدآباد و بخشی از حقابه بران حاشیه رودخانه حله و زیست محیطی رودخانه یادشده را تامین می‌کند.

این سد به روی رودخانه دالکی در 20 کیلومتری شمال شرق شهر دالکی اجرا می‌شود و ضمن تنظیم و کنترل جریانات رودخانه دالکی برای جلوگیری از هدر رفت آب‌های منطقه، افزایش اشتغال‌زایی، توسعه و بهبود کشاورزی و آبیاری بیش از چهار میلیون اصله نخل و 13 هزار هکتار اجرا می‌شود.

بخش زیادی از اراضی کشاورزی دشتستان بر اثر بی‌آبی در حال خشکیدن است

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های توسعه آب در استا نبوشهر اظهار داشت: شهرستان دشتستان نقش بسیار مهمی در زمینه تامین محصولات کشاورزی استان بوشهر دارد و لازم است که آب مورد نیاز برای این کشاورزان تامین شود.

شاپور رستمی در ادامه به مشکلات کم ابی طی سال‌های گذشته در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: بخش اعظمی از اراضی کشاورزی دشتستان بر اثر بی‌آبی رو به خشکیدن است.

وی بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌گیری از آب‌های بارندگی‌ها تاکید کرد و ادامه داد: بخش بسیار زیادی از آب‌های ناشی از بارندگی‌های استان بوشهر وارد دریا می‌شود که لازم است از این آب‌ها به نحو بهتری استفاده شود.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تاکید کرد: عملیات ساخت سد دالکی بر روی رودخانه دالکی در دشتستان با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای و تامین 81 میلیارد تومان اعتبار انجام می‌شود.

وی به عمر 30 ساله سدسازی در کشور اشاره کرد و افزود: یکی از طرح‌های زیربنایی توسعه و پیشرفت منطقه دشتستان سد دالکی است که انتظار داریم با تلاش همه مسئولان شاهد تسریع در اجرای آن باشیم.

تامین 260 میلیون متر مکعب آب کشاورزی/ ایجاد 12 هزار شغل

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به انعقاد قرداد اجرای سد دالکی اظهار داشت: اجرای سد دارای مزایای متعددی است که می‌توان به ذذخیره آب مورد نیاز کشاورزان و جلوگیری از سیل‌های مخرب در هنگام بارندگی اشاره کرد.

شاپور رجایی با اشاره به تامین 260 میلیون متر مکعب آب کشاورزی در سال با اجرای سد دالکی، خاطرنشان ساخت: ساخت سد دالکی به منظور تامین آب مورد نیاز 13 هزار هکتار از نخلستان‌های استان بوشهر اجرا می شود و آب مورد نیاز بیش از چهار و نیم میلیون اصله نخل را تامین می‌کند.

وی به برخی از ویژگی‌های این سد اشاره کرد و افزود: سد دالکی دارای 120 متر ارتفاع است و از نوع خاکی با هسته اسفالتی ساخته می‌شود و 260 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر اضافه کرد: این سد به صورت مشارکتی و با سرمایه‌گذاری 85 درصد توسط بخش خصوصی و 15 درصد توسط آب منطقه‌ای ساخته می‌شود که 810 میلیارد ریال برای ساخت این سد هزینه خواهد شد.

وی به اهمیت اجرای این سد اشاره کرد و بیان داشت: آب تنظیمی سالانه این مخزن 345میلیون متر مکعب است و اجرای این سد باعث ایجاد 12 هزار فرصت شغلی می شود.

سد دالکی از بزرگترین سدهای کشور است/ساخت سد در مدت سه‌سال

مشاور طرح سد دالکی با اشاره به اعتبار 810 میلیارد تومانی مورد نیاز برای احرای این سد، اظهار داشت: از این میزان اعتبارات، آب منطقه‌ای استان بوشهر 190 میلیارد تومان و سرمایه‌گذار نیز 690 میلیارد تومان را تامین خواهد کرد.

محمد جعفری با اشاره به مخزن 260 میلیون متر مکعبی و آب تنظیمی سالانه 345میلیون متر مکعبی سد دالکی، اضافه کرد: ساخت و راه‌اندازی سد دالکی نقش بسیار مهمی در توسعه کشاورزی شهرستان دشتستان و استان بوشهر خواهد داشت.

وی با اشاره به ساخت سد دالکی با حجم بدنه 6.5 تا هفت میلیون متر مکعب، ادامه داد: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای ذخیره آب در سد دالکی وجود دارد و لازم بود که این سد 20 سال پیش بر روی این رودخانه پر آب ایجاد می‌شد.

مشاور طرح سد دالکی از اجرای این سد طی سال خبر داد و بیان داشت: این سد با سد کرخه برابری می‌کند و از بزرگترین سدهای کشور است که دارای دو تونل با طول 750 تا 800 متر است و برای 500 سال خدمات دهی ساخته می‌شود.

وی بر لزوم حمایت همه جانبه از پیمانکار و مجریان طرح تاکید کرد و افزود: آب مورد نیاز 13هزار هکتار از نخلستان های موجود دالکی، دهقاید، منطقه وحدتیه و بخش سعدآباد از طریق این سد تامین می‌شود.