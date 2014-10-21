به گزلرش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به مناسبت درگذشت رئیس مجلس خبرگان رهبری، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون



درگذشت عالم ربانی و مجاهد نستوه، حضرت آیت الله مهدوی کنی که عمر شریف و بابرکت خود را در راه ترویج فرهنگ اسلام و تشیع و مجاهده و تلاش در زمینه ارزشهای والای دینی به کار بردند را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بیت معظم ایشان تسلیت عرض می نمایم.



حضرت آیت الله مهدوی کنی، نماد ایستادگی، مقاومت و وحدت بودند که با ولایتمداری و عشق به امام و رهبری در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همت عالی خود را به کار بردند و ان شاء الله دیدگاههای آن عالم وارسته، پرقوت ادامه خواهد یافت.



برای آن عالم گرانقدر و مبارز، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر عاجل آرزومندم.



علی اکبر ولایتی