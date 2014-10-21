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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۱

پیام تسلیت ولایتی؛

آیت‌الله مهدوی کنی نماد ایستادگی، مقاومت و وحدت بود

آیت‌الله مهدوی کنی نماد ایستادگی، مقاومت و وحدت بود

رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام تسلیتی در پی درگذشت آیت الله مهدوی کنی، گفت: آیت الله مهدوی کنی نماد ایستادگی، مقاومت و وحدت بود.

به گزلرش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به مناسبت درگذشت رئیس مجلس خبرگان رهبری، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم ربانی و مجاهد نستوه، حضرت آیت الله مهدوی کنی که عمر شریف و بابرکت خود را در راه ترویج فرهنگ اسلام و تشیع و مجاهده و تلاش در زمینه ارزشهای والای دینی به کار بردند را به مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بیت معظم ایشان تسلیت عرض می نمایم.

حضرت آیت الله مهدوی کنی، نماد ایستادگی، مقاومت و وحدت بودند که با ولایتمداری و عشق به امام و رهبری در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همت عالی خود را به کار بردند و ان شاء الله دیدگاههای آن عالم وارسته، پرقوت ادامه خواهد یافت.

برای آن عالم گرانقدر و مبارز، غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر عاجل آرزومندم.

علی اکبر ولایتی

کد مطلب 2393738

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