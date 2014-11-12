آهنگ "شهرک نشینان صهیونیست را زیر بگیر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع اعلام کرد: آهنگ جدید فلسطینی که خواستار زیر گرفتن صهیونیستها در کرانه باختری بیت المقدس است حالتی از خشم در مناطق اشغالی 1948 ایجاد کرده به ویژه که به شکل گسترده ای در همه صفحه های شبکه اجتماعی منتشر شده است.

فعالان فلسطینی در شبکه های اجتماعی، آهنگی که دو هنرمند فلسطینی به نام انس جرادات و ابوکاید در ساخت آن مشارکت داشته اند، به شکل گسترده ای منتشر کرده اند که هدف از آن تشویق فلسطینی ها برای مشارکت در عملیات زیر گرفتن صهیونیستها اعلام شده است.

محتوای این آهنگ این است: کودکی را زیر گرفتید و ما واکنش قوی نشان دادیم...به خاطر تو ای مسجد الاقصی ما شهرک نشینان را زیر می گیریم..زیر بگیر، شهرک نشین را زیر بگیر..خیابان کمین توست و به یاری خدا آنها را زیر بگیر...همه ملت عربی به تو می گوید: ای عکاری(شهر) دین را کامل کن، زیر بگیر زیربگیر.

این آهنگ در یوتیوب و فیس بوک به شکل گسترده ای میان فلسطینی ها و اعراب منتشر شده است.