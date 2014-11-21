نرخ بهره بانکی متناسب با کم شدن نرخ تورم باید کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان قبل از ظهر جمعه در آیین تجلیل از صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: براساس فرمایش رهبری تکانه های بیرونی سه دسته اند، دسته اول تکانه های ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، تکانه های دوم ناشی از تغییرات اقتصاد جهانی مثل بحران مالی آمریکا و دسته سوم ناشی از دشمنی ها و عوامل بیرونی مثل تحریم ها است.

مشاور ارشد رئیس جمهور با اعلام اینکه اقتصاد مقاومتی مقام سازی اقتصاد ایران در برابرتکانه های بیرونی است، گفت: صادرات یکی از اصلی ترین حوزه ها در اقتصاد مقامتی است که می تواند بر تکانه ها تاثیر گذار باشد.

وی با اعلام اینکه با احتساب کشورهای آسیای میانه حدود ۲۰ کشور همسایه ایران هستند، ادامه داد: داد و ستند با همسایگان کمتر تحت تاثیر اراده مسلط قدرت ها قرار دارد.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اذعان کرد: یکی از راهبرد های اصلی در اقتصاد مقاومتی توسعه روابط تجاری با همسایگان است.

ترکان مناطق ویژه و آزاد را نیز حایز اهمیت دانست و تصریح کرد: مناطق ویژه و آزاد که عمدتا در مناطق مرزی واقع شده اند نقش مهمی در توسعه روابط و صادرات بین کشورهای همسایه دارند.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه مناطق آزاد نیز بر اساس توسعه داد و ستد بین کشور های همسایه است که در سفر اخیر رئیس جمهور بحث توسعه این مناطق مد نظر بود و دستوراتی هم به استاندار ابلاغ شد که در دست پیگیری است.

ترکان با بیان اینکه در ۵ صنعت فولاد، سیمان، برق، پتروشیمی و خودرو دارای مزیت رقابتی هستیم اذعان کرد: مزیت ما در این محصولات به این دلیل است که انرژی ارزان در اختیار تولیدکننده قرار گرفته و در نتیجه قیمت تمام شده کاهش یافته است.

مشاور رئیس جمهور افزود: شرایط بین المللی در حال تغییر است و اگر درآمد ارزی اضافه شد نباید طبق روال سال های گذشته سیاست افزایش واردات را پیش بگیریم چرا که این امر موجب آسیب های غیرقابل جبران به تولید و صادرات می شود.

وی درخصوص نرخ بهره بانکی گفت: در زمانی که تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم این رقم هم بالای ۳۰ بود و اکنون که نرخ تورم در حال کاهش است باید این نرخ هم به همین نسبت کاهش یابد.

ترکان به مسئولین دولتی هشدار داد: طمع نکنید و به خاطر سود های کم و زود گذر منافع بلند مدت و پایدار کشور را از بین نبرید.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: باید بازارهای خارجی را از دست ندهیم چرا که در صورت خروج از یک بازار، رقبا به سرعت آن بازار را گرفته و دیگر امکان بازیابی آن بازار وجود نخواهد داشت.