ترتیب آزادی دارایی های ایران بر اساس توافق قبلی ژنو خواهد بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: ترتیبات آزادی داراریی های ایران بر اساس توافق ژنو که سال گذشته منعقد شد، ادامه پیدا خواهد کرد .

وی افزود: برخی جزئیات زمان بندی در دست تنظیم است.

گفتنی است بر اساس توافق ژنو که آذر سال گذشته بین ایران و 1+5 منعقد شد، قرار بر این شد تا در مرحله اول 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد و در هشت قسط به ارزش 550 میلیون دلار در اول فوریه، 450 میلیون دلار اول مارس، 550 میلیون دلار 7 مارس، 550 میلیون دلار 10 آوریل، 450 میلیون دلار 15 آوریل، 550 میلیون دلار 14 می، 550 میلیون دلار 17 ژوئن و 550 میلیون دلار در 20 ژوییه آزاد شود که در پایان این زمانبندی منابع مورد نظر آزاد و در ادامه واریز شد.



همچنین طبق توافق انجام شده، زمانبندی آزادسازی 2.8 میلیارد دلار در دور دوم نیز به این ترتیب است که قسط اول به مبلغ 500 میلیون دلار در روز دهم مرداد 1393 (اول اوت2014)، قسط دوم 500 میلیون دلار در روز سوم شهریور 1393 (25 اوت 2014)، قسط سوم 400 میلیون دلار در روز 26 شهریور 1393 (17 سپتامبر 2014)، قسط چهارم 500 میلیون دلار در روز 18 مهر 1393 (10 اکتبر 2014)، قسط پنجم 500 میلیون دلار در روز 12 آبان 1393 (3 نوامبر 2014) و قسط ششم 400 میلیون دلار در روز دوم آذر 1393 (23 نوامبر 2014) آزاد و دراختیار بانک مرکزی قرار می گیرد