محمدباقر نجفزاده نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: سال گذشته ۳ کتاب درباره عرفان اسلامی معاصر نوشتم که این کتابها درباره ۳ شخصیت بزرگ عرفان اسلامی ماست. کتابهای یادشده درباره ملاحسینقلی همدانی، میرزا جوادآقا ملکی تبریزی و سیدعلی قاضی طباطبایی بود.
وی افزود: این ۳ کتاب سال گذشته توسط نشر فرهنگ کاوش به چاپ رسیدند و در ادامه روند تولید این کتابها، ۴ کتاب دیگر درباره عرفای بزرگ اسلامی در دوران معاصر آماده چاپ کردم. ۴ کتاب مذکور درباره شیخ حسنعلی اصفهانی معروف به نخودکی، علامه حسنزاده آملی، شیخ رجبعلی خیاط و امام خمینی هستند. امسال قرار است این ۴ کتاب از سری فعالیتهایم درباره عرفان معاصر به چاپ برسد.
این پژوهشگر ادامه داد: علاوه بر این کتابها که در آستانه چاپ هستند، چند کتاب دیگر هم در آستانه چاپ دارم. «پاکتر از نیلوفر» شامل مجموعهای از داستانهای مینیمال که خواندنشان ۱ تا ۳ دقیقه طول میکشد است. این کتاب که داستانهایش به ژانر دفاع مقدس و جنگ تعلق دارند، قرار است توسط انتشارات هزاره ققنوس چاپ شود. به علاوه شرح گلستان و شرح بوستان هم که هر کدام، کتابهایی ۷۰۰ صفحهای هستند، در کنار کتاب «تفاسیر فارسی از آغاز تا کنون» توسط انتشارات زوّار برای چاپ آماده میشوند.
نجفزاده گفت: کتابهایی که از آنها نام بردم، یا به تازگی به چاپخانه رفتهاند و یا زیر چاپ هستند. «برگزیده متون ادب پارسی» از دیگر کتابهایم، هم که یک کتاب درسی است، به تازگی توسط انتشارات آوای نور به چاپ هفدهم رسیده است.