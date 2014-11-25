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۴ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

چهار کتاب درباره چهار عارف بزرگ معاصر آماده چاپ می‌شود

چهار کتاب درباره چهار عارف بزرگ معاصر آماده چاپ می‌شود

محمدباقر نجف‌زاده از آماده‌سازی چهار کتاب درباره چهار عارف بزرگ معاصر عرفان اسلامی خبر داد.

محمدباقر نجف‌زاده نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید خود گفت: سال گذشته ۳ کتاب درباره عرفان اسلامی معاصر نوشتم که این کتاب‌ها درباره ۳ شخصیت بزرگ عرفان اسلامی ماست. کتاب‌های یادشده درباره ملاحسین‌قلی همدانی، میرزا جواد‌آقا ملکی تبریزی و سیدعلی قاضی طباطبایی بود.

وی افزود: این ۳ کتاب سال گذشته توسط نشر فرهنگ کاوش به چاپ رسیدند و در ادامه روند تولید این کتاب‌ها، ۴ کتاب دیگر درباره عرفای بزرگ اسلامی در دوران معاصر آماده چاپ کردم. ۴ کتاب مذکور درباره شیخ حسنعلی اصفهانی معروف به نخودکی، علامه حسن‌زاده آملی، شیخ رجبعلی خیاط و امام خمینی هستند. امسال قرار است این ۴ کتاب از سری فعالیت‌هایم درباره عرفان معاصر به چاپ برسد.

این پژوهشگر ادامه داد: علاوه بر این کتاب‌ها که در آستانه چاپ هستند، چند کتاب دیگر هم در آستانه چاپ دارم. «پاک‌تر از نیلوفر» شامل مجموعه‌ای از داستان‌های مینی‌مال که خواندنشان ۱ تا ۳ دقیقه طول می‌کشد است. این کتاب که داستان‌هایش به ژانر دفاع مقدس و جنگ تعلق دارند، قرار است توسط انتشارات هزاره ققنوس چاپ شود. به علاوه شرح گلستان و شرح بوستان هم که هر کدام، کتاب‌هایی ۷۰۰ صفحه‌ای هستند، در کنار کتاب «تفاسیر فارسی از آغاز تا کنون» توسط انتشارات زوّار برای چاپ آماده می‌شوند.

نجف‌زاده گفت: کتاب‌هایی که از آن‌ها نام بردم، یا به تازگی به چاپخانه رفته‌اند و یا زیر چاپ هستند. «برگزیده متون ادب پارسی» از دیگر کتاب‌هایم، هم که یک کتاب درسی است، به تازگی توسط انتشارات آوای نور به چاپ هفدهم رسیده است.

کد مطلب 2428405

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