محمدباقر نجفزاده نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «پاکتر از نیلوفر» مجموعه جدیدی از داستانهای مینیمال جنگی من است که پس از انتشار کتاب «مثل یک خواب» توسط انتشارات تجلی مهر، نوشته شدهاند. البته این داستانکها در واقع بعد از «مثل یک خواب » پاکنویس شدهاند و آنها را چند سال پیش نوشته بودم.
وی افزود: من در زمینه ادبیات دفاع مقدس، 5 هزار داستانک و داستان مینیمال جمعآوری کردهام که تعدادی از آنها نوشتههای خودم و باقی از دیگر نویسندگان مختلف دفاع مقدس هستند. به هر حال داستانهای مینیمال در ادبیات ما ریشه کهن دارند و نمونههای زیادی از آنها در کتابهایی چون قابوسنامه، کلیله و دمنه و متون تفسیری ادبیات فارسی وجود دارند.
این نویسنده گفت: بروز ترکیبات لغوی، مصادر، افعال، بیان و پیامی که در داستانهای مینیمال ادبیات دفاع مقدس وجود دارد، شگفتیهای ادبیات معاصر ما هستند. کتاب «پاکتر از نیلوفر» در حال آمادهسازی توسط نشر هزاره ققنوس، برای چاپ است و به احتمال صد در صد برای نمایشگاه کتاب پیشرو چاپ خواهد شد. این کتاب حدود 200 صفحه دارد.
مولف کتاب «گزیده ادبیات معاصر، نثر ادبی» در ادامه گفت: اثر دیگری که آماده چاپ دارم، «کسایی مروزی و شعر او» نام دارد. کسایی اولین شاعر شیعی ادبیات فارسی است که پیش از رودکی بوده ولی پس از رودکی درگذشته است. درباره کسایی در دانشگاههای کشورمان دو واحد درسی وجود دارد. این شاعر همانطور که از نامش پیداست، در شهر مرو که تاریخی شگفتآور داشته و از نخستین پایگاههای زبان و ادب فارسی است، زندگی میکرده است.
نجفزاده گفت: اشعار بازمانده از کسایی به 400 بیت نمیرسد. چاپ اول این کتاب توسط انتشارات روجا عرضه شد و حالا قرار است چاپ جدیدش توسط انتشارات هزاره ققنوس منتشر شود. کارهای مربوط به این کتاب هم انجام شده و به زودی توسط این ناشر از چاپخانه خارج خواهد شد.
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