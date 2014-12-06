به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح امروز در نشست خبری تحت عنوان ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به طرحی اشاره کرد که بر اساس آن شفاف سازی حضور کاربران اینترنت و هویت بخشی به آنها اجرایی شود.

وی این طرح را مانند داشتن شماره تلفن که افراد برای استفاده از آن قابل شناسایی هستند، اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح و با هویت بخشی به کاربران هیچ کاربری نخواهیم داشت که با هویت نامعلوم از اینترنت استفاده کند.

سلامت اداری و مبارزه با فساد در وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همایشی که تحت عنوان ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد روز دوشنبه با حضور سران قوا برگزار می شود، به موضوع تبعیض، رانت‌خواری، فساد اداری و جعل به عنوان موضوعاتی اشاره کرد که نظام با آن مبارزه کرده و دولت یازدهم نیز برای آن برنامه‌ریزی‌های منظمی دارد.

واعظی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که از سال 88 مسکوت مانده بود، اجرای این قانون را ایجاد ارتباط روشن میان مردم و دولت و نیز علنی شدن تکالیف دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت: اجرای دولت الکترونیک نیز می تواند یکی از گام های مهم در این زمینه باشد که وزارت ارتباطات با وجود تمام محدودیت های بودجه ای به سرعت در حال فراهم کردن زیرساخت های این طرح است و در سال 94 امیدواریم این طرح در قالب شبکه ملی تعریف شود. در همین حال، رشد دو برابری دسترسی به اینترنت و راه اندازی نسل 3 و 4 موبایل در کشور می تواند زمینه را برای اجرای دولت الکترونیک فراهم کند.

وی از ابلاغ نقشه راه توسعه دولت الکترونیک که در شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری به تصویب رئیس جمهور رسیده است، خبر داد و گفت: با اجرای این طرح از فساد در ارائه خدمات دولتی جلوگیری می شود.

هویت‌بخشی به کاربران اینترنت

وزیر ارتباطات یکی از ابزارهای الکترونیکی برای شفافیت در این حوزه را هویت‌بخشی به استفاده از ابزارهای ارتباطی عنوان کرد و گفت: با اجرای طرحی که هم اکنون بخش فنی آن در حال انجام است، قصد داریم جلوی استفاده غیرمجاز و کلاهبرداری را در فضای اینترنت بگیریم به این ترتیب هیچ کاربری نخواهیم داشت که با هویت نامعلوم وارد فضای اینترنت شود.

واعظی در این باره توضیح داد: به این ترتیب کاربر با یک تابلو و هویت مشخص از اینترنت استفاده می‌کند و همانطور که شماره تلفن و موبایل به مشترکان هویت می بخشد، شماره اینترنت نیز می تواند به کاربری که از این فضا استفاده می کند، هویت بدهد.

وی تاکید کرد: ما در این طرح به هیچ وجه قصد ورود به حریم شخصی افراد را نداریم و تنها جلوی کلاهبرداری ها و ورود غیرمجاز در این عرصه فراهم می شود.

میزان اعلام شکایت از خدمات ارتباطات در کشور

وزیر ارتباطات با اشاره به راه اندازی سامانه 195 که از طریق پیامک، تلفن و ایمیل امکان دریافت شکایت ها و رسیدگی به آنها را برای کاربران فراهم می کند، گفت: در همین حال بازرسی های وزارت ارتباطات که در بخش های مختلف فعال شده و نیز لینک مبارزه با ارتشاع و فساد که در سایت رسمی این وزارتخانه وجود دارد، باعث می شود بسیاری از مشترکان بتوانند شکایات خود را در خصوص شرکت های این وزارتخانه و اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اعلام کنند.

واعظی در پاسخ به مهر در خصوص میزان شکایات اعلام شده به این وزارتخانه گفت: روزانه به صورت میانگین حدود یک‌هزار تا 1200 مورد تماس تلفنی با سامانه 195 اعلام می شود که صرفا اغلب این موارد با اطلاع رسانی به مخاطب برطرف شده و چیزی حدود 300 تا 400 مورد شکایت روزانه ثبت می شود.

وی افزود: بیشتر این موارد شکایاتی است که در حوزه اینترنت، تلفن همراه و اختلالات موجود اعلام می شود و میانگین پاسخگویی به آن 14 روز خواهد بود و این در حالی است که پیش از این 200 روز زمان برای پاسخگویی به شکایات ثبت می شد.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: اغلب مردم شکایات خود را به شرکت های ارائه دهنده خدمات و سازمان تنظیم مقررات اعلام می کنند و در صورتی که از این سازمان ها پاسخ نگیرند، به سامانه 195 مراجعه می کنند.

ابطال پروانه شرکت‌هایی که قاچاق مکالمه می کنند

واعظی با اشاره به وجود 700 شرکت اینترنتی که در خصوص ترافیک مکالمات فعال هستند، گفت: هم اکنون با انجام قاچاق مکالمه از سوی برخی از این شرکت ها مواجه هستیم که این شرکت ها شناسایی شده و تذکرهای لازم نیز به آنها داده شده است که اگر تغییر رویه ندهند، پروانه‌یشان را باطل می کنیم.

وی افزود: روند قاچاق ترافیک بسیار بالا است و تا 3 ماه قبل براساس برآوردها میزان قاچاق مکالمه با ترافیک رسمی مکالمات به یک اندازه بود که با انجام اقدامات صورت گرفته این رقم به 15 درصد کاهش پیدا کرد، در همین حال، وزارت ارتباطات در حال تهیه نرم افزاری است که به صورت فنی جلوی این کار گرفته شود.

اپراتورها موظف به ثبت هویت مالکان سیم کارت شدند

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تمامی سیم کارت های موبایل باید دارای هویت باشند، گفت: تا پیش از این، تمامی اپراتورها مبادرت به فروش فله ای سیم کارت کرده بودند که در یکسال گذشته آنها را موظف کردیم مالکان این سیم کارت ها را شناسایی کنند و این رقم هم اکنون کم شده است و امیدواریم در آینده به صفر برسد. در همین حال، با آئین نامه ای که در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده دستورالعمل جدیدی برای استفاده نوجوانان از موبایل داریم.

واعظی افزود: هم اکنون اجازه فروش سیم کارت به زیر 18 سال داده نمی شود، اما برای اینکه خانواده‌ها بتوانند استفاده فرزندان خود از موبایل را کنترل کنند، فعالیت جدیدی برای اپراتورها در نظر گرفتیم که سیم کارت های نوجوانان را به فروش برسانند تا دیگر شاهد استفاده نامناسب از موبایل و نیز دریافت پیامک ها بدون در نظر گرفتن شرایط سنی نباشیم.

توضیحات وزیر در مورد افزایش نجومی قبوض مردم

وی در خصوص افزایش نجومی قبوض تلفن همراه تاکید کرد: هیچ اتفاقی برای تعرفه در این 9 ماه گذشته نیفتاده و هیچ اپراتوری حق ندارد تعرفه های خود را افزایش دهد.

وزیر ارتباطات گفت: به نظر می رسد مردم نسل سوم موبایل (3G) را فعال کردند و انواع و اقسام برنامه ها روی گوشی های هوشمند وجود دارد که بدون استفاده آگاهانه خود به خود به روزرسانی می‌شود و به همین دلیل رقم هایی برای اینترنت آنها محاسبه خواهد شد.

واعظی با بیان اینکه تا پیش از این، اینترنت به نرخ GPRS محاسبه می شد، افزود: از آخر این ماه نرخ اینترنت به نیم ریال می رسد. مردم توجه داشته باشند که چنانچه بسته اینترنت بخرند، این رقم حتی تا یک پنجم کاهش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: اختلالات موبایل در قبوض تلفن همراه رقمی نخواهد شد و اختلالات بیشتر از آنکه در قبوض دیده شود، مردم را از لحاظ روانی اذیت می کند.

وزیر ارتباطات در مورد پیامک های ناخواسته و هزینه آنها بر روی قبوض تلفن همراه نیز گفت: هیچ شرکتی حق ندارد بدون رضایت مردم اس ام اس تبلیغاتی بفرستد و مردم نیز یک ریال بابت پیامک های تبلیغاتی بدون آگاهی پرداخت نخواهند کرد، از طرفی دیگر، آئین نامه ای در دستور شورای عالی فضای مجازی است که به این وضعیت سامان دهد.

قول و قرار وزارت ارتباطات با شرکت های اینترنتی

واعظی در خصوص کم فروشی اینترنت و اختلالات موجود در این زمینه گفت: برخی شرکت‌ها کم فروشی دارند و بر این اساس جلسه ای 2 ساعته با اپراتورهای اینترنتی با مخابرات داشته ایم و قول و قرار گذاشته ایم که ما به آنها امکانات دهیم و آنها نیز مشکلاتشان را در خصوص کم فروشی پهنای باند حل کنند که اگر این چنین نشود، به نوعی جریمه خواهند شد.

وی افزود: من قبول دارم که در زمینه اینترنت با اختلالاتی روبرو هستیم و یکی از مطالبات جدی مردم نیز موضوع اینترنت است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: ما وارث یک شبکه وصله پینه ای اینترنت هستیم که از سال های گذشته به ما به ارث رسیده است از این رو، باید در سه مرحله این شبکه را ترمیم کنیم به نوعی که گروهی در حال طراحی شبکه جدید هستند، همزمان گروهی اشکالات شبکه فعلی را حل می کنند و گروهی نیز این شبکه را توسعه می‌دهند، اگرچه نمی توان زمان مشخصی برای رفع اختلالات داد، اما امیدواریم با گذشت زمان این مشکلات حل شود.