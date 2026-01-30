خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بررسی روند توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان استان کردستان نشان می‌دهد که این استان در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، با کمبودهای جدی در حوزه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی مواجه بوده است؛ کمبودهایی که دسترسی مردم به خدمات سلامت را به‌شدت محدود کرده و شرایطی نابرابر را برای ساکنان این استان مرزی رقم زده بود.

بر اساس آمارهای موجود، پیش از انقلاب تنها دو بیمارستان در سراسر استان کردستان فعال بود و این در حالی است که هیچ مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه وجود نداشت، امکانات تخصصی درمانی عملاً صفر بود و تعداد پزشکان عمومی و متخصص نیز به‌شدت محدود به چند ده نفر می‌شد.

در حوزه آموزش عالی نیز، نه‌تنها دانشکده‌ای در استان وجود نداشت، بلکه حتی یک دانشجو نیز در این جغرافیا مشغول تحصیل نبود.

انقلاب اسلامی؛ نقطه عطف توسعه زیرساخت‌های سلامت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توسعه متوازن و عدالت‌محور در دستور کار نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و استان کردستان نیز به‌عنوان یکی از مناطق کمتر برخوردار، سهم قابل توجهی از این نگاه راهبردی را به خود اختصاص داد که نتیجه این سیاست، تحولی بنیادین در حوزه‌های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش در استان بود، تحولی که امروز آثار آن در شاخص‌های مختلف سلامت قابل مشاهده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح دستاوردهای حوزه سلامت استان، از جهشی کمّی و کیفی در تمامی بخش‌ها خبر داد و تصویر روشنی از سرمایه‌گذاری نظام در ارتقای سطح رفاه و سلامت مردم کردستان ارائه می‌کند.

بیمارستان‌ها و تخت‌های درمانی؛ چند برابر شدن ظرفیت‌ها

شعله شاغیبی با اشاره به وضعیت بیمارستانی استان پیش از انقلاب، اظهار می‌کند: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها دو بیمارستان در استان فعال بود، اما امروز این عدد به ۱۶ بیمارستان دانشگاهی و چهار بیمارستان غیردانشگاهی افزایش یافته است.

وی ادامه می‌دهد: تعداد مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی که پیش از انقلاب عملاً صفر بود، اکنون به چهار مرکز رسیده که نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و ارائه خدمات درمانی پیشرفته ایفا می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین به افزایش چشمگیر تخت‌های بیمارستانی اشاره می‌کند و می‌گوید: در دوران پیش از انقلاب، تنها ۲۵۵ تخت مصوب در استان وجود داشت، در حالی که امروز شاهد فعالیت سه هزار و ۱۸۶ تخت دانشگاهی و ۳۲۴ تخت غیردانشگاهی در مراکز درمانی استان هستیم.

تخصص و تجهیزات؛ جهشی بی‌سابقه

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه نظام سلامت، دسترسی به خدمات تخصصی و تجهیزات پیشرفته پزشکی است.

شاغیبی با بیان اینکه پیش از انقلاب هیچ‌گونه امکانات درمانی تخصصی در استان وجود نداشت، تصریح کرد: امروز ۱۳۷ مرکز تخصصی شامل رادیولوژی، ماموگرافی و سایر خدمات پاراکلینیکی و درمانی در استان فعال است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تشخیص و درمان بیماری‌ها دارد.

وی ادامه داد: تحول در حوزه نیروی انسانی سلامت نیز از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در کردستان به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با ارائه آمار پزشکان، می‌گوید: تعداد پزشکان عمومی از ۹۴ نفر به ۲۵۵ نفر، پزشکان متخصص از ۳۲ نفر به ۷۳۴ نفر و پزشکان فوق تخصص از صفر به ۷۱ نفر افزایش یافته است.

وی همچنین از رشد قابل توجه تعداد دندانپزشکان خبر می‌دهد و تصریح می‌کند: پیش از انقلاب تنها پنج دندانپزشک در استان فعالیت می‌کردند، اما امروز این تعداد به ۲۵۴ نفر رسیده است.

شبکه بهداشت و درمان؛ توسعه تا دورترین روستاها

وی ادامه داد: گسترش شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی، از سیاست‌های محوری نظام سلامت پس از انقلاب بوده است.

شاغیبی اضافه کرد: تعداد خانه‌های بهداشت از ۲۲ مورد به ۶۳۲ مورد افزایش یافته و مراکز بهداشتی درمانی روستایی از ۲۸ به ۷۰ مرکز و مراکز بهداشت شهری از ۱۷ به ۸۲ مرکز رسیده است.

وی با اشاره به ارتقای شاخص‌های پیشگیری و مراقبت، می‌افزاید: پوشش واکسیناسیون که پیش از انقلاب کمتر از ۴۰ درصد بود، اکنون به ۱۰۰ درصد رسیده است.

امید به زندگی؛ دستاوردی ماندگار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نتایج توسعه نظام سلامت، افزایش امید به زندگی است، گفت: امید به زندگی پیش از انقلاب حدود ۵۵ سال بود اما امروز این شاخص به ۷۵.۸ سال برای بانوان و ۷۶.۹ سال برای آقایان رسیده است.

وی همچنین از ارتقای شاخص زایمان ایمن خبر می‌دهد و می‌افزاید: درصد زایمان ایمن در بیمارستان‌ها از صفر به ۹۹.۶ درصد افزایش یافته است.

وی به توسعه آموزش عالی پزشکی به عنوان بخش دیگری از این تحول بزرگ پرداخت و با اشاره به صفر بودن دانشکده‌ها و دانشجویان پیش از انقلاب، اظهار کرد: امروز دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای پنج دانشکده و چهار هزار و ۲۹۱ دانشجو است و ۳۲۳ عضو هیئت علمی در این دانشگاه فعالیت می‌کنند.

شاه غیبی همچنین به گسترش رشته‌های تحصیلی اشاره و خاطر نشان کرد: رشته‌های کاردانی از صفر به ۲۲، کارشناسی به ۱۴، کارشناسی ارشد به ۱۶ و دکترای تخصصی غیربالینی به شش رشته رسیده است.

رفاه، آب سالم و بهورزان؛ تکمیل زنجیره سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های رفاهی دانشجویان، عنوان کرد: پیش از انقلاب هیچ خوابگاه دانشجویی وجود نداشت، اما اکنون دو خوابگاه متأهلی، پنج خوابگاه دخترانه و سه خوابگاه پسرانه فعال است.

وی همچنین از افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم خبر می‌دهد و می‌افزاید: این شاخص به ۹۹.۵ درصد رسیده است. تعداد بهورزان نیز از ۲۲ نفر به ۹۰۳ نفر افزایش یافته که به‌عنوان بازوان توانمند نظام سلامت، نقش کلیدی در مناطق روستایی ایفا می‌کنند.

آنچه امروز در حوزه بهداشت و درمان کردستان مشاهده می‌شود، حاصل چهار دهه سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و نگاه عدالت‌محور نظام جمهوری اسلامی است، مقایسه ساده آمارها، نشان می‌دهد که کردستان از استانی با محرومیت مطلق درمانی، به استانی با زیرساخت‌های گسترده سلامت، آموزش پزشکی و خدمات تخصصی تبدیل شده است، مسیری که همچنان با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم ادامه دارد.