انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که پیش از ظهر شنبه در محل دبیرخانه شورای اسلامی استان برگزار شد، ابتدا ایوب فلسفی مهر رئیس فعلی شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد گزارشی از عملکرد یکساله شورای اسلامی استان در حوزه‌های مختلف ارائه داد.

پس از آن یکی از اعضای شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه با بیان اینکه در راستای پیشرفت و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد راهی جزء همدلی و همراهی نیست، گفت: خدمت‌رسانی به شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد اولین و آخرین اولویت کاری اعضای شوراهای اسلامی استان است.

علی خوان‌پایه افزود: در سال گذشته شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد به لحاظ تعامل و هماهنگی با مسئولان خیلی خوب عمل نکرده است.

وی بیان کرد: هیئت رئیسه جدید باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشد و جایگاه شوراها را ارتقاء و برای مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد تبیین کند. شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد باید به عنوان رکن اساسی شورای اداری معرفی شود و به عنوان یک ناظر حضور مستمر داشته باشند.

این عضو شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد بر تعامل و هم‌اندیشی با بیشتر مجموعه استانداری تاکید کرد.

البرز محمدخانی عضو شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین در این جلسه با تقدیر از زحمات هیئت رئیسه در یک سال گذشته، گفت: اعضاء شوراهای اسلامی در سراسر استان باید خارج از هر گونه حب و بغض‌های سیاسی و نگاه‌های قومی و قبیله‌ای کارها را با نیت الهی پیش ببرند و بدون شک خداوند در این مسیر نیز ما را یاری خواهد کرد.

عضو شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد و نماینده شهرستان بویراحمد در شورای استان نیز در این جلسه گفت: ارتقاء و پیشرفت جامعه و کشور در راستای وحدت و همدلی همه مسئولان صورت می‌گیرد.

محمد مهدی حیدرخواه افزود: در شورا باید مسائل سیاسی را کنار بگذاریم و با همکاری همچون گذشته تلاش کرد تا در سال آینده نمود بیشتری داشته باشیم و مردم آن را احساس کنند.

در پایان این نشست انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان برگزار شد که طی آن حجت‌الله دبیقی با کسب شش رأی از مجموع هشت رأی به عنوان رئیس شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

همچنین محمد مهدی حیدرخواه با کسب هفت رأی به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی استان انتخاب شد.