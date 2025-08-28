شورای شهر یاسوج در خط پایانی؛ تشکیل ۱۰ جلسه برای هیچ!

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: شورای اسلامی شهر یاسوج در دوره چهارم برای انتخاب هیئت رئیسه در حالی به خط پایان نزدیک می‌شود که به گفته مردم این شهر تاکنون آورده خاصی نداشته است.

در دوره چهارم شورای اسلامی شهر یاسوج که پایتخت طبیعت ایران را یدک می‌شود حواشی آن تاکنون بر متن بیشتر بوده، به گونه‌ای که در روزهای پایانی خود به اوج خود رسیده است.

شهر یاسوج در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در چهار سال گذشته شاهد مشکلاتی اعم از نبود آسفالت‌های استاندارد، چاله چوله های متعدد، نبود سیستم پایش تصویری و نداشتن فضای سبز محله‌ای کافی دسته و پنجه نرم می‌کند و امید خود را به شورای چهارم بسته بود که این بخشی از آنها را رفع کند.

اما شورای شهر در چند سال گذشته شاهد مشکلاتی اعم از بازداشت یکی از اعضای آنها در بهبوهه انتخابات مجلس سیزدهم، فروش اموال شهرداری برای پرداخت مطالبات و قهر برخی از آنها و حضور نیافتن در جلسات بوده است.

در جدیدترین این مشکلات انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج است که برای انتخاب هئیت رئیسه تشکیل جلسه می‌دهد اما در ۱۰ جلسه برگزار شده به علت به حد نصاب نرسیدن تعطیل شده است.

در نشست پنجم انتخاب هیئت رئیسه شورا، سید هدایت اکبری، عطاالله دانشی، ایمان جاودانه و محمدرضا آریا، حاضر بود و فرشید احمدی‌کیش، هدایت امیری و بهنام عباس‌نژاد، اعضای غایب جلسه بوده‌اند.

لغو نشست اعضا برای انتخاب هئیت رئیسه

معاون فرماندار بویراحمد که به‌عنوان ناظر در نشست پنجم انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر یاسوج حضور داشت، در جمع خبرنگاران گفت: این نشست نیز همچون نشست‌های گذشته به‌دلیل حضور نداشتن برخی از اعضا و به حد نصاب نرسیدن، نتیجه مطلوبی نداشته‌است.

شهرزاد عبدالله پور افزود: جلسه ششم برای انتخاب هیئت رئیسه با دعوت از اعضای شورای شهر در روز چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

برخی از اعضای شورای شهر که غایب این جلسات هستند می‌گویند، یکی از اعضای شورای شهر پرونده قضائی داشته و رأی برای آن صادر شده و به همین خاطر از حضور یافتن آن ناراحت هستند و به همین خاطر در جلسات شرکت نمی‌کنند.

زورآزمایی اکثریت شورای یاسوج با اقلیت

در این رابطه مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر وضعیت بلاتکلیفی هیئت رئیسه شورای شهر یاسوج را تشریح کرد.

فرزاد فرج زاده با اشاره به اینکه هیئت رئیسه سال چهارم دوره ششم شورا در تاریخ ۱۴ مرداد منقضی شد، گفت: از آن تاریخ تاکنون ۱۰ جلسه برای انتخاب هییت رئیسه برگزار شده اما بی‌نتیجه بوده است.

وی اظهار کرد: اقلیت و اکثریت بودن شورا باعث شده جلسه عملاً به حد نصاب نرسد.

غیبت چهار عضو در ۱۰ جلسه

مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شورای شهر هفت نفر عضو دارد، ادامه داد: برای رسمیت یافتن جلسه حضور پنج نفر ضروری است این در حالی است که در ۱۰ جلسه تشکیل شده چهار عضو حاضر شدند و در حد حضور و غیاب بود.

شانه خالی کردن اعضای شورا از وظایف قانونی

وی در خصوص غیبت همیشگی سه عضو شورا در جلسات و شانه خالی کردن از وظایف قانونی تصریح کرد: مجموعه استانداری برای همه اعضا پرونده تشکیل داده هفته آتی در جلسه رسیدگی به وظایف و. مسئولیت اعضای شورا مطرح و بررسی خواهد شد.

فرج زاده در پاسخ به اینکه آیا در چنین شرایطی مصوبات شورا وجاهت قانونی دارد یا خیر، تأکید کرد: تا زمان انتخاب هیئت رئیسه به هیچ عنوان شورا حق دخالت در هیچ موضوعی را ندارد و نمی‌توانند در هیچ کمیسیونی شرکت و اظهارنظر کنند.

وی افزود: تا زمانی که هیئت رئیسه تعیین تکلیف نشده مسئولیت‌های شورای شهر معوق است.

مدیرکل امور شهری استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به ادعای تعلیق یک عضو شورای شهر گفت: مادامی که از طرف دستگاه قضائی مستندات و مدارک لازم دال بر محرومیت قطعی به استانداری ارسال نشود از نظر ما عضویت به قوت خود باقی است.