افزایش نیم درصدی قیمت طلا در روز سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در بازار معاملات جهانی طلا در روز سه شنبه این فلز گرانبها با رشد نیم درصدی به 1188 دلار و 10 سنت در هر اونس رسید.

این افزایش قیمت می تواند به دلیل پایین آمدن شاخص های بورس آسیا و تقویت دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای خارجی باشد که از سال 2006 میلادی به بعد تقریبا به بالاترین حد شاخص خود رسیده است.

بر پایه این گزارش، این در حالی است که در سال جاری میلادی این فلز گرانبها در حدود 1.5 درصد از ارزش خود را به دلیل کاهش قیمت نفت، تقویت دلار آمریکا و گمانه زنی برای بالا رفتن نرخ بهره بانکی توسط بانک "فدرال رزرو" آمریکا، از دست داده است.