یوم الله ۹ دی نشانگر قدرت نرم ایران در برابر تهدیدات دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی عصر امروز در جمع صدها نفری مردم رباط کریم به مناسبت حماسه نهم دی اظهار داشت: جریان فتنه و براندازی یکی از اهداف دشمن بوده که از مدت ها پیش طراحی شده بود و حتی در این خصوص رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت به آن دسته از افرادی که چنین تفکرات غلطی دارند هشدار داده بود.

این مسئول ادامه داد: ادعای دروغین تقلب و ابطال انتخاب نیز شعار محوری دشمنان در فتنه ۸۸ بود که به عوامل داخلی خود القا کرده بودند و متاسفانه آنان نیز در بیشتر تجمعات غیر قانونی خود اینگونه موارد را مطرح می کردند.

سران فتنه در انتخابات ۸۸ پا را فراتر از قانون گذاشتند

وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون انتخابات مسیر روشنی را برای هر یک از نامزدهای انتخاباتی تعریف کرده است اما سران فتنه پا را فراتر از فانون گذاشته و همچنان بر القائات دشمن مبنی بر تقلب و ابطال انتخابات پافشاری می کردند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: تمام این وقایع و ترفندهای دشمن و سران قتنه را رهبر معظم انقلاب با توانمندی، هوشیاری و بصیرت مدیریت کرده و هر کجا که نیاز می شد تذکرات لازم و جدی را به هر دو طرف گوشزد می کردند اما دشمن هدفی جز براندازی نظام نداشت و ادعای تقلب و ابطال نیز دستاویزی برای پیشبرد اهداف شوم آنان بود.

حماسه نهم دی قطره ای از دریای بصیرت و آگاهی مردم بود

سردار جلالی یادآور شد: ملت قهرمان و شجاع ایران نیز در آن مقطع حساس تمامی اظهارات و تحرکات دشمن را به خوبی رصد می کردند و سرانجام در نهم دیماه با حضور میلیونی خود ضمن تبعیت از فرامین حکیمانه رهبری و تجدید بیعتی دوباره با ولایت فقیه، پوزه دشمن را با خاک یکسان کردند.

این مسئول خاطر نشان کرد: حماسه نهم دی قطره ای از دریای بصیرت و آگاهی مردم، عشق به ولایت، تبعیت از رهبری، قدرت مدیریت رهبری و عطوفت اسلامی، ملت حق مدار و ولایت دوست ایران است که التزام عملی به اسلام و فرامین ولی امر مسلمین داشته و با انسجام ملی، مردم سالاری دینی را با هدایت پیر و مرادشان در کشور حاکم کردند و هرگونه تهدید را با صلابت و مقاومت پاسخی دندان شکن دادند.

وی ادامه داد: در آن روز ماندگار ملت شجاع و انقلابی کشورمان چنان حماسه جاودانی آفریدند که تمامی دشمنان داخلی و خارجی را مایوس و زمینگیر کردند و با این حرکت بزرگ انقلابی خود و با عزمی راسخ و اراده ای آهنین، چنان سیلی محکمی به دشمنان زدند که در تاریخ دنیا بی نظیر بود، در واقع یوم الله نهم دی نمونه ای از بکارگیری قدرت نرم کشور در برابر تهدیدات انقلاب مخملی دشمن بود.

به گفته وی پس از خلق حماسی نهم دیماه بود که تمامی دنیای استکبار در برابر ملت منسجم ایران شکست خورد و دریافت که ایرانیان متدین و پایبند به ارزش های اسلامی تا پای جان از سرزمین خود دفاع خواهند کرد و در مسیر دفاع از آرمانهای مقدس خود لحظه ای عقب نخواهند نشست.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور افزود: انقلاب اسلامی ایران شجره طیبه ای است که که با جان های پاک و خون های ناب آبیاری شده و روز به روز با حضور به هنگام و بصیرت وصف ناشدنی مردم، تنومندتر می شود.