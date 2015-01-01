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۱۱ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۱۰

طیبی نژاد:

اصالت طرح‌ و نقش فرش قم باید حفظ شود

اصالت طرح‌ و نقش فرش قم باید حفظ شود

قم - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم با بیان اینکه طرح‌ و نقش‌های فرش قم کاملا بومی و اصیل است، گفت: نباید از طرح‌های غیر بومی برای تولید فرش استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هوشنگ طیبی نژاد ظهر پنج شنبه در نشست تخصصی راهکارهای عملیاتی ورود به بازار چین که با حضور یک هیئت تجاری چینی و برخی از تولیدکنندگان و تجار قم در سالن شهدای شرکت شهرک‌های صنعتی قم برگزار شد، با بیان اینکه توجه به خود اتکایی اقتصادی روند توسعه را تسریع می‌کند، گفت: کشورهایی مانند مالزی با اعتماد به نفس و خود اتکایی راه نفوذ قدرت‌های بزرگ به اقتصادشان را بستند.

اقتصاد مقاومتی با اعتماد به نفس و خود اتکایی شکل می‌گیرد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی با اعتماد به نفس و خود اتکایی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: اگر بدانیم که چه پشتوانه عظیم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی داریم دیگر احتیاجی به فرهنگ و تمدن غرب برای فعالیت‌های جاری خود نخواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فرش قم یک صنعت استخوان دار و با پشتوانه است و باید بهای بیشتری به این صنعت و هنر داده شود.

طیبی نژاد با ابراز تأسف از اینکه برخی از طرح‌های غیر بومی و ایرانی برای فرش استفاده می‌کنند گفت: چرا باید برای هنر فرش که دارای قدمتی چندین هزار ساله است و طرح‌ها و نقش‌های آن دسترنج هنرمندان بومی است از طرح های خارجی استفاده کنیم؟

انتقال فرهنگ و تمدن با طراحی فرش

وی با طرح این موضوع که طرح‌ها و نقش‌های فرش قم کاملا بومی و اصیل و خودجوش است، گفت: برندهای معتبر دنیا ایده‌ها و طرح‌های خود را با قیمت‌های متنوع و دلخواه به مشتریان تحمیل می‌کنند و با این روش خیلی راحت و رایگان فرهنگ و تمدن خود را به ما انتقال می‌دهند.

وی با اعلام این مطلب که برای توسعه صنایع بویژه صنعت تاثیرگذار و اشتغال زا برنامه‌های خوبی ایجاد خواهیم کرد، گفت: وظیفه ما این است که با تلطیف و تسهیل راهکارهای قانونی‏، بستر را برای توسعه اقتصادی و راحتی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان فراهم آوریم.

 

کد مطلب 2454084

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