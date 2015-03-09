۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۴

مردانی از پارس بر قله زمین در «به دنبال سایه»

مستند «به دنبال سایه» سفر گروهی از محققان ایرانی به قطب شمال را روایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «به دنبال سایه» روایتی است از سفر یک گروه تحقیقاتی ایرانی به همراه دیگر پژوهشگران به قطب شمال که با یک کشتی روسی صورت می‌گیرد.

این گروه تحقیقاتی به به وسیله کشتی اتمی «۵۰ سال پیروزی» که متعلق به کشور روسیه است موفق می‌شوند به قطب شمال برسند.

این گروه در حین سفر از مناظر مختلف دیدن می‌کنند، از هلسینکی گرفته تا کوهای عظیم یخی و خرس قطبی و در برگشت هم کسوف خورشید را به تصویر می‌کشند.

مستند «به دنبال سایه» توسط حمید جدیری خداشناس تهیه و کارگردانی شده و دارای نریشن است.

این مستند برای پخش از شبکه افق در ساعت ۱۹روز دوشنبه ۱۸ اسفند و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۵ در نظر گرفته شده است.

