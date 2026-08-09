به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز خبرنگار در بخش ویژه خارگ اظهار کرد: خبرنگاران در هر جامعه‌ای یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط میان مردم و مسئولان هستند و در جزیره راهبردی خارگ، این نقش به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه جزیره در عرصه‌های اقتصادی، انرژی و ملی، اهمیتی دوچندان دارد.

وی افزود: خبرنگاران خارگ طی سال‌های گذشته توانسته‌اند بسیاری از ظرفیت‌ها، رویدادها، مشکلات و مطالبات مردم جزیره را در سطح استان و کشور منعکس کنند و این تلاش رسانه‌ای موجب شده است مسائل و ظرفیت‌های خارگ بیش از گذشته در فضای رسانه‌ای کشور دیده شود.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به شرایط خاص این جزیره گفت: خارگ تنها یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی مهم از اقتصاد و امنیت انرژی کشور به شمار می‌رود و طبیعی است که اخبار و رویدادهای این جزیره همواره مورد توجه رسانه‌های ملی قرار داشته باشد.

حسین‌پور ادامه داد: در چنین شرایطی، خبرنگاران خارگ وظیفه‌ای فراتر از انتشار اخبار روزمره دارند و باید ضمن انعکاس صحیح رویدادها، ظرفیت‌های جزیره، مطالبات مردم و خدمات انجام‌شده را نیز به افکار عمومی معرفی کنند.

وی با بیان اینکه رسانه می‌تواند نقش مهمی در تقویت امید اجتماعی و اعتماد عمومی ایفا کند، خاطرنشان کرد: خبرنگاران باید با رعایت اصول حرفه‌ای، دقت و انصاف، واقعیت‌های جامعه را منعکس کنند و در کنار بیان مشکلات، ظرفیت‌ها و اقدامات مثبت را نیز به مردم معرفی کنند.

بخشدار ویژه خارگ در ادامه از تلاش‌های حامد عرب‌زاده، خبرنگار خبرگزاری مهر و نماینده صدا و سیما در خارگ، قدردانی کرد و گفت: حامد عرب‌زاده از خبرنگاران فعال و پرتلاش جزیره است که طی سال‌های گذشته در انعکاس اخبار، رویدادها، ظرفیت‌ها و مطالبات مردم خارگ در سطح استان و کشور نقش مؤثری داشته است.

حسین‌پور افزود: انعکاس دقیق و مستمر اخبار خارگ در رسانه‌های ملی موجب شده است بسیاری از موضوعات مرتبط با این جزیره در سطح کشور مطرح و مورد توجه قرار گیرد و این موضوع حاصل تلاش مجموعه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خارگ است.

وی با تبریک روز خبرنگار به تمامی فعالان رسانه‌ای جزیره خارگ گفت: خبرنگاران با قلم و دوربین خود روایتگر تلاش مردم و مسئولان هستند و انتظار می‌رود این رسالت حرفه‌ای با جدیت، دقت و حفظ منافع عمومی ادامه پیدا کند.

بخشدار ویژه خارگ در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت بخش ویژه خارگ خود را موظف می‌داند ارتباط مستمر و سازنده‌ای با رسانه‌ها داشته باشد و از ظرفیت خبرنگاران برای انعکاس مسائل، مطالبات و ظرفیت‌های این جزیره در سطح ملی استفاده کند.