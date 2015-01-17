۲۷ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۷

اقبال‌واحدی در گفتگو با مهر:

چابک‌سازی رسانه ملی از منزوی شدنمان جلوگیری می‌کند

محمدعلی اقبال واحدی معتقد است رسانه ملی باید به سمت چابک‌سازی حرکت کند و بیش از نیروی ستادی، دارای نیروهای صف باشد، در غیر این صورت منزوی خواهد شد.

محمدعلی اقبال واحدی مجری تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد جدید سازمان صداوسیما مبنی بر تعدیل و چابک‌سازی اظهار کرد: باید هر بنگاهی توجیه اقتصادی داشته باشد. شما ببینید ورزش، رسانه و... همه به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند و اگر اینگونه نباشد این ضعف بالاخره یک جا خودش را نشان می‌دهد.

مجری «مستقیم آبادی» تأکید کرد: برخی از این شبکه‌های خصوصی در جهان با 20 نفر اداره می‌شود اما اکنون شبکه‌های تلویزیون ما بیش از حد از نظر تعداد کارمند بزرگ شده‌اند آن هم کارمندان ستادی نه صف. پرسنل صف کسانی هستند که کار می‌کنند اما پرسنل ستاد فقط مشغول فعالیت‌های اداری هستند.

واحدی تصریح کرد: قرار نیست 20 نفر کار ستادی برای سه نفر انجام دهند. بلکه باید 20 نفر کار صف و تولیدی انجام دهند و سه نفر کار اداری کنند تا بین این دو یک تعادل برقرار شود. رسانه مجبور است در آینده به این سمت حرکت کند.

وی در پایان گفت: البته در این زمینه برخی ضرر می‌کنند و در حالی که با شوق و ذوق مشغول کار شده‌اند، ممکن است اکنون دچار مشکل شوند. این افراد باید از اکنون دنبال فراگیری فن باشند. هر کسی که حرفه‌ای بلد باشد، همیشه برای او کار هست. ما اکنون در دنیایی هستیم که رقابت رسانه‌ای شدید است و ما در حالی که دیده می‌شویم، اگر نتوانیم حرفه‌ای عمل کنیم منزوی خواهیم شد.

