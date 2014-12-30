خداحافظی با مدیری که دو موبایل داشت/ لطفا ناقص آرزو نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم مهدی فرجی مدیر سابق شبکه یک به پاس سه دهه تلاش صادقانه، شامگاه گذشته دوشنبه هشتم دی به همت شبکه یک و با حضور محمد احسانی در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.
در این مراسم که به همت تهیهکنندگانی چون احسان ارغوانی و محمد عباسیزاده و با اجرای عبدالله روا برگزار میشد، چهرههای گوناگون حضور داشتند.
از آن جمله میتوان از الهام غفوری، علی لدنی، محمد اقبال واحدی، پیمان عباسی، فریدون حسنپور، محمد طباطبایینژاد، بهرنگ توفیقی، حبیبالله والی نژاد، محمدکاظم کاظمی، رامین عباسیزاده، مژده لواسانی، محمد علیپور، کریمی، محمدحسین قاسمی، حامد جوادزاده، معصومه آشتیان زاد، روژین کائنی، سیدعلی احمدی، سروش صحت، ایمان صفایی، اسماعیل عفیفه، مجید و نیکی مظفری، مجتبی فرجی، امیرعلی دانایی، محمدرضا پورحسن، محمدرضا ورزی، رحمان سیفیآزاد، سیدضیاء الدین، نوید و سیدکمالالدین دری، پدرام کریمی، اشکان خطیبی، جهانگیر کوثری، مرضیه برومند، محمدرضا شهیدیفرد، حسام نواب صفوی، زینب تقوایی، امیر نوری، عبدالرضا هلالی، محمدرضا شریفینیا، کوروش سلیمانی، مجید اوجی، سیدمحمود رضوی، محمدرضا تختکشیان، علی سرتیپی و حبیبالله کاسهساز اشاره کرد.
پیام تصویری سیروس مقدم از جزیره هنگام برای فرجی
در ابتدای این مراسم ویدیویی پخش شد که در آن سیروس مقدم از جزیره هنگام با فرجی سخن میگفت. کنار وی که سر صحنه تصویربرداری سریال «میکائیل» و در یک قایق به سر میبرد، کامبیز دیرباز و کامران تفتی ایستاده بودند.
مقدم در سخنانی گفت: سلام آقای فرجی. ما در جزیره هنگام هستیم، در حال ضبط سریال «میکائیل» که در زمان مدیریت شما راه افتاد و حالا دارد تمام میشود. خیلی دوست داشتم به نمایندگی از گروه «میکائیل» در این مراسم شرکت کنم اما به دلایل متعددی نشد. عذرخواهی میکنم.
وی افزود: من سعادت داشتم سالها با شما کار کنم و پروژههایی را کار کردم که به یک مدیر فرهیخته، شجاع و عافیت اندیش نیاز داشت تا جریانساز شود. از جمله سهگانه «پایتخت»، «زیر هشت»، «دیوار» و... .
این کارگردان در پایان گفت: جایتان پیش ما خالی است. دل ما پیش شما است. هرجا هستید موفق و مؤید باشید.
در ادامه این ویدیو کامبیز دیرباز نیز اظهار کرد: من برخی از نقشهای خوبم را در سالهای مدیریتتان در شبکه شما ایفا کردم و قدردان زحماتتان هستم. امیدوارم به زودی زود شما را در جای بزرگتری ببینیم.
کامران تفتی هم بیان کرد: بعضیها بودنشان آنقدر صمیمی است که یادمان نمیرود چقدر برایمان زحمت کشیدهاند. طول میکشد تا چنین حضوری دوباره تکرار شود.
وی افزود: من «زیر هشت» و «دیوار» را در زمان شما بازی کردم. به شما خستهنباشید میگویم، امیدوارم خداوند یارتان باشد و همچنان فرهیخته، مدیر و هنرمند باشید.
پس از این سخنان یک کودک و امیر معقولی تصویربردار نیز به فرجی خستهنباشید گفتند و تصاویری از عیادت او از مصدومان حادثه «پایتخت 2» پخش شد. فرجی که قدری غافلگیر شده بود این بخش را با لبخند نگاه میکرد.
در ادامه روا به ذکر یک خاطره از دوران مدرسه و مدیری که کتکهایش هنوز یاد او مانده گفت و به شعری اشاره کرد که زیر میز آن مدیر به این شرح چسبانده شده بود: «این میز که میبینی گاه از من و گاه از تو جاوید نخواهد ماند، خواه از من و خواه از تو.» و روا مدام منتظر بوده تا مدیرشان از این میز جدا شود!
میثم ابراهیمی خواننده جوان پس از این چند قطعه اجرا کرد و بعد اقبال واحدی برای سخنرانی آمد و گفت: فرجی مدیری بود که در کنارش احساس امنیت میکردیم. او 2 موبایل داشت و شماره هر دو را به ما داده بود و میگفت هروقت کار داشتید، هرکجای ایران بودید تماس بگیرید. همیشه هم وقتی پیام میگذاشتیم به یک ربع نمیرسید که پیام میداد یا زنگ میزد.
وی ادامه داد: کسانی که در رسانه هستند باید برای همه باشند. فرجی همینطور بود. او به هر مجلسی وارد میشد میگفتند او که از خودمان است. این یک افتخار برای رسانه است. اینها که گفتم هم برای فرجی بد نمیشود. او دیگر بازنشسته شده و حقوق ثابت بازنشستگی دارد.
واحدی تأکید کرد: احسانی هم همین حالت را دارد و زمانی هم که در شبکه سه بود، جزو آنهایی به حساب میآمد که میتوانستی بروی و در اتاقشان را بزنی.
خداحافظی با فرجی و بیعت با احسانی
او به شوخی گفت: بالاخره باید به او هم باج بدهیم تا از کار بیکار نشویم. امشب برای خداحافظی با فرجی و بیعت با احسانی است. ما بسیجی و سرباز رسانه هستیم و انشالله بتوانیم شبکههایمان را حفظ کنیم و از خطرات سربلند بیرون بیاییم.
کریم خودسیانی نویسنده و مجری در ادامه روی سن آمد و گفت: من 14 سال است در رسانه ملی کار میکنم و سال گذشته بنا به اعتماد فرجی به من، آنتن زنده آن هم در لحظات عرفانی و حساس افطار به من محول شد.
وی افزود: سال گذشته بیماری صعب العلاجی گرفتم و تحت درمان شدید قرار گرفتم. آن زمان به زادگاهم اصفهان برگشتم و با تمام دغدغههایی که آقای فرجی داشت، مدام پیگیر درمان من بود. این موضوع به من درس بزرگی داد که هرچقدر هم سرت شلوغ باشد، باید حواست به بچههایت باشد.
با فرجی خیالمان از پول راحت بود
در ادامه عبدالله روا از معلم شیمی که حالا نویسنده، کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون است خواست روی سن بیاید و سروش صحت برای سخنرانی آمد و گفت: تعدادی مدیر در تلویزیون بودند و هستند که همه سلیقهها متفق القول آنها را قبول دارند؛ افرادی که رسانه را به خوبی میشناسند. فرجی مصدر هر کاری که قرار میگرفت آن کار به بهترین شکل ممکن انجام میشد. چه زمانی که در گروه فیلم و سریال بود و چه بعد که مدیر شبکه شد.
وی افزود: فرجی به شدت برنامهسازی را میشناخت به فیلمنامه مسلط بود. زمانی که من و ایمان صفایی سراغ نوشتن سریال «چک برگشتی» رفتیم، پرداختن به زندگی یک نماینده مجلس برایمان دشوار بود اما راهنماییهای فرجی به شدت موثر بود.
ماجرای پیامک تشکر مدیر شبکه یک و هول شدن صحت
صحت یادآور شد: فرجی به شدت از کارها حمایت میکرد. او واقعا مدیر بود و پولها به موقع داده میشد. بالاخره پول برای همهمان مهم است. وقتی با او کار میکردیم خیالمان راحت بود که به موقع پولمان را میگیریم. او ارتباط دوستانهای با همه عوامل داشت و زمانی که آخرین قسمت «چک برگشتی» پخش شد ساعت 11 شب به من پیام داد که خسته نباشید و... با خودم گفتم یا ابوالفضل (ع). الان باید جواب بدهم یا ندهم و...؟
کارگردان «شمعدونی» ادامه داد: او دوست خوبی هم بود و اخیرا که سفری با هنرمندان به تبریز رفتیم، یکی از بهترین سفرهای عمرم رقم خورد.
وی خطاب به احسانی به شوخی گفت: «آقای احسانی شما هم ما را به جاهایی ببرید.» احسانی هم از اصفهان نام برد.
صحت همچنین به خاطرهای از 13، 14 سال پیش اشاره کرد و گفت: آن زمان مشکل شخصی برای من پیش آمد و فرجی در گروه فیلم و سریال بود. این مشکل شخصی فقط و فقط به کمک او حل شد.
لطفا ناقص آرزو نکنید!
بازیگر «تهران طهران» تأکید کرد: یکی دیگر از مدیرانی که رسانه را میشناسد اتفاقا آقای احسانی است. در شبکه سه سالها افتخار همکاری با او را داشتم.
وی در پایان گفت: لطفا اگر آرزویی میکنید کامل باشد و ناقص آرزو نکنید. من آرزو کردم آقای احسانی دوباره به تلویزیون برگردد اما فکر نمیکردم برآورده شدن این آرزو به قیمت رفتن فرجی باشد!
فرجی دیگر نگران کرایه خانه ما نیست
در ادامه مجید مظفری نیز روی سن آمد و گفت: خوشحالم فرجی از دست ما راحت شد. او دیگر وقتی شب میخوابد فکر کرایه خانه و مریضی من نوعی نیست. دیگر فکر نمیکند پول فلان سریال عقب افتاده و از دست تلویزیون راحت شده است.
وی افزود: ما پنج سال یک بار برای ارشاد کار میکنیم؛ یک بار یکی میآید، یک بار دیگر باید ببینیم چه میخواهد، یک سال کار را اجرایی میکنیم، یک سال دیگر هم نوبت اکرانش میشود. در تلویزیون مدیری میآید، یک سال طول میکشد تا اعتماد کند، بعد یک سال درباره کارمان توضیح میدهیم، بعد یک سال کار میکنیم و بعد از 5 سال هم آن مدیر میرود!
مظفری تأکید کرد: من قلبا فرجی را میشناسم. او نسبت به دوستانش و آنتن نگران بود. مصداق بارزش خود من هستم که 3 بار بیمارستان بستری شدم نه ضرغامی آمد نه کسی از ارشاد آمد. اگر هم یکی دو نفر آمدند میخواستند برای جراید عکس بگیرند. اما فرجی بی سر و صدا به خانه من آمد و کمک مالی هم کرد.
این بازیگر در پایان گفت: از آقای احسانی چیزی نمیگویم. چون او مرا نمیشناسد و فقط به عنوان مجید مظفری میشناسد. من هم او را نمیشناسم اما به عنوان یک انسان برایش احترام قائل هستم.
در ادامه گروه موسیقی برای نواختن دف و تار و کمانچه روی سن آمدند که به ویژه دف نوازی بسیار مورد توجه حضار قرار گرفت و برخی همچون مرضیه برومند دفنواز را بلند تشویق کرد.
خاطرهبازی با «شب دهم» گرفته تا «مختارنامه»
پس از این نماهنگی شامل بخشهایی از مجموعههای تلویزیونی که در دوران مدیریت فرجی در شبکههای یک و دو ساخته شده، پخش شد که از جمله این سریالها «شوق پرواز»، «در مسیر زاینده رود»، «تبریز در مه»، «پایتخت»، «توطئه فامیلی»، «چهاردیواری»، «از یاد رفته»، «مرگ تدریجی یک رویا»، «کلاه پهلوی»، «راز پنهان»، «شب دهم»، «مختارنامه»، «زیر تیغ»، «صاحبدلان»، «در چشم باد» و «مدار صفر درجه» بود.
در ادامه روا به شعر عاشقانهای اشاره کرد که یکدفعه یادش افتاده و گرچه تطبیقی با حس و حال بین او و فرجی ندارد اما حس و حال این اثر را به او تقدیم میکند: ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم، چند وقتیست که هر شب به تو میاندیشم...
پس از این سرانجام فرجی برای سخنرانی روی سن آمد و پس از خواندن صلوات خاصه امام رضا (ع) گفت: جا دارد از آقای مصداقی که این صلوات را در پخش هر روزه شبکهها قرار داده اند تشکر کنم که دل آدم را پیش امام رضا (ع) میبرد. انشالله هرچه زودتر زیارتش قسمت همهمان شود.
گویا دیگر مدیر نیستم
وی افزود: واقعیتش من امروز فهمیدم که دیگر مدیر نیستم. دوستان قبلا با من هماهنگ کرده بودند و من در جریان جزئیات و آیتمهای این مراسم نبودم. خواهش کرده بودم تنها یک مهمانی شام باشد و آنها هم قول دادند همینطور باشد. اما گویا دیگر مدیر نیستم و حرفهایم شنیده نمیشود.
فرجی ادامه داد: میخواهم چند عذرخواهی کنم و حلالیت بطلبم. از دوستان عزیزی که این مراسم را برگزار کردند تشکر میکنم. شنبه با آقای پورحسن روابط عمومی شبکه یک تماس گرفتم و خواستم مراسم را لغو کنند اما او گفت برخی از دعوتها انجام شده و این را قبول نکرد. من هم خواستم مراسم در حد شام باشد و برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنیم. با این حال از زحمات همه تشکر میکنم.
وی افزود: خلاف برخی از جابجاییها، آقای پورمحمدی کاری کرد که الحق و الانصاف حق دوستان خوب ادا شد. من در این قد و قواره نیستم و از این همه ابراز لطف شما ممنونم. از آقای احسانی هم تشکر میکنم که در جمع حضور دارد.
دورهمی میداندیدهها با انتصابات پورمحمدی
مدیر سابق شبکه یک گفت: انتصابات اخیر معاونت سیما همه شایسته و خوب بودند. در جلسه تودیع داخل سازمان هم گفتم که پورمحمدی انگار برای آمادگی یک مسابقه مهم همه افراد میدان دیده را جمع کرده است. افرادی که به راحتی پشت میز مینشینند و کارشان را آغاز میکنند. اما در بین همه این گزینهها احسانی حلاوت و شیرینی دیگری دارد.
فرجی یادآور شد: من 22 سالی هست که افتخار همکاری با احسانی را دارم. سکان هدایت شبکه یک تبدیل به احسن شد و احسانی بسیار خوب شبکه را مدیریت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: از مردم بزرگ و شریف ایران عذر میخواهم که کارهای انجام شدهام کمتر از شایستگی آنها بود و میشد کارها با کیفیتتر و بهتر باشد. چرا که مردم لایق بیش از اینها هستند. در کشوری که مردم حدودا روزی 3 ساعت و نیم تلویزیون تماشا میکنند باید واقعا به کارهایی که انجام میدهیم فکر کنیم. بنابراین از مردم عزیر کشور حلالیت میطلبم که نتوانستم بهترینها را تقدیمشان کنم.
مدیر سابق شبکه یک تأکید کرد: حلالیت دوم من از هنرمندان است که دوست داشتند کارهای بهتری انجام دهند اما وسع ما محدود و ناچیز بود. ببخشید اگر سختگیری کردیم و دلخوریهایی پیش آمد. خدا را شاهد میگیرم که بهتر شدن برنامه و جذابیت آنتن دلیل این سختگیریها بود و من همواره تلاش کردم نفسانیت را در برخورد با هنرمندان دخالت ندهم. ببخشید اگر نشد آنچه حق شما بود برایتان فراهم کنم.
تشکر از لاریجانی تا دارابی
فرجی متذکر شد: طلب حلالیت سوم من از مسئولانی است که این مسئولیت خطیر را به من واگذار کردند. از مهندس ضرغامی ممنونم. همچنین آقای لاریجانی که در زمان او مدیریت گروه فیلم و سریال را برعهده داشتم و بعد از آن ضرغامی مدیریت شبکههای 2 و 1 را به بنده داد. همینطور از دکتر میرباقری ممنونم. از دکتر دارابی که به من اعتماد کرد و دست من در کارها باز بود تشکر میکنم.
همسرم هم پدر بود هم مادر
وی تأکید کرد: باید از خانوادهام هم عذر بخواهم. در 21 سالی که مدیر هستم، خیلی در حق آنها ظلم شد. نشد خیلی برای فرزندانم پدری کنم و بالای سرشان باشم و آنها محبت پدری را متوجه نشدند. همسر عزیز و محترم نقش پدر را هم در منزل ایفا کرد و برای بچهها هم مادر بود هم پدر هم خواهر. البته هیچوقت کمبود پدر جبران نمیشود اما او تا حدودی خلأ نبودن مرا جبران کرد. باید از همه صبوری او تشکر کنم.
مدیر سابق شبکه یک با بیان اینکه امروز رقابت در عرصه رسانه بسیار جدی است، گفت: حاکمیتها در کشورهای مختلف هدایت افکار عمومی را از طریق تلویزیون برعهده میگیرند و رسانهها حتی حکومتها را هم 1شبه جابجا میکنند. به ویژه در 4، 5 سال اخیر دیدید که رسانهها در منطقه چطور تاثیر گذار بودند. اما صدا و سیما در عرصه برونمرزی بسیار خوب عمل کرد و حصار محکمی فراهم شد و مردم منطقه به خوبی مدیریت شدند.
فرجی تصریح کرد: نباید از جزءجزء کار بگذریم و باید با وسواس و دقت کار کنیم. حتی اگر یک فریم معمولی بود باید تلاش کنیم کار بهتری انجام دهیم. چون مردم شایستگی آن را دارند. از سوی دیگر رقابت فشردهای شکل گرفته و کارهای معمولی حذف میشوند و مردم گزینههای بسیاری برای تماشا دارند.
یاد سالهایی که گذشت افتادم
وی با اشاره به کلیپ سریالها گفت: جای برخی از آثاری که خیلی دوستشان دارم مثل «زیر هشت» در این کلیپ خالی بود اما خاطرات بسیاری را در من زنده کرد و به یاد سالیانی که گذشت افتادم.
فرجی درباره بازگشت تخشید نیز اظهار کرد: امیدوارم با آمدن او که فردی کارآزموده و کاربلد است، کارهای موفقی در حوزه نمایش صورت بگیرد. البته امروز در حق برنامههای غیرنمایشی ظلم شد و اینجا هم خبری از آنها نبود. یک برنامه غیرنمایشی خوب و هنرمندانه میتواند بسیاری از مردم را پای تلویزیون بکشاند.
وی ادامه داد: مثل تجربه برگزاری مناظره برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 که مردم بسیاری مخاطبش بودند. یا برنامههایی چون «پارک ملت»، «پایش»، «ثریا»، «این شبها» و... ما باید هیچوقت از کارمان کوتاه نیاییم تا آنتن مملو از آثار قابل قبول و درخور باشد.
به احسانی فشار وارد نکنید
مدیر سابق شبکه 1 با اشاره به حرفهای سروش صحت درباره تسویه حساب منظم در همکاری با شبکه یک، اظهار کرد: وضع در یکی دو سال اخیر خیلی بد بود و ما شرمنده دوستان هنرمند شدیم. شرایط مالی سختی داشتیم. در بودجه 94 نیز مهربانی لازم با صداوسیما صورت نگرفت و همان سختیها همچنان پیش رو خواهد بود. امیدوارم راههایی پیدا شود تا هم تلویزیون درآمدزایی داشته باشد و هم از کیفیت کارها کاسته نشود.
فرجی اذعان کرد: به این واسطه زیاد به آقای احسانی فشار وارد نکنید و اگر مسئله پول حل شود دیگر شرمنده شما نخواهیم بود.
وی در پایان گفت: خیلی خیلی از همه ممنونم. قدم بر چشم من گذاشتید انشالله در شادیهایتان جبران کنم و البته به مراسم خداحافظی با شما نیایم.
سکههای مخفیشده در گلدان گل
در ادامه لوح تقدیری از سوی محمد احسانی مدیر جدید شبکه یک به فرجی اهدا شد. آبتین مهدی پور مدیر شبکه سلامت نیز با لوح دیگری از او تقدیر کرد. جمعی از تهیهکنندگان نیز گلدان شیشهای را به فرجی اهدا کردند که روا برای جلوگیری از حرف و حدیث اعلام کرد: محض اطلاع شما میگویم که سکهها داخل گلدان است!
احمدی مدیر فرهنگسرای رسانه، مصداقی مدیر پخش شبکه یک و حسینزاده از شبکه قرآن از دیگر افرادی بود که با اهدای لوح تقدیر و تابلوی فرشباف از فرجی تقدیر به عمل آوردند.
این مراسم با گپ و گفت و صرف شام حوالی ساعت 22:30 به پایان رسید.
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