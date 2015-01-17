به گزارش خبرنگار مهر دکتر علی‌محمد شاعری در نشست خبری که به مناسبت روز هوای پاک پیش از ظهر شنبه در شهرداری تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: شعار امسال شهرداری در هفته هوای پاک آسمان آبی حق من است در ادامه کمپین آسمان آبی و زمین پاک است.

به گفته وی در این هفته شهرداری تهران برنامه های گسترده ای با تمرکز بر آموزش و مشارکت شهروندان در مناطق ۲۲ گانه و در معاونت های حمل و نقل عمومی، عمران و شهری، خدمات شهری و شهرسازی و معماری دارد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اظهار داشت: این برنامه ها با همکاری محیط زیست، نیروی انتظامی، وزارت صنایع و معادن و بخش خصوصی به شکل گسترده تر و با کیفیت تر از سال گذشته اجرا می شود.

کاهش ۱۱ درصدی آلودگی هوای تهران در مقایسه با سال گذشته

شاعری تاکید کرد: عوامل مختلفی در سال جاری منجر به کاهش ۱۱ درصدی میزان آلودگی هوا در شهر تهران نسبت به سال گذشته شده که مهمترین این عوامل قطع ورود ریزگردها به ویژه از کشور عراق در سال جاری بوده چرا که ریزگردهای عربی که از سالهای ۸۹ تا ۹۱ سونامی گرد و غبار را در کشور ایجاد کرده بودند، امسال با بارش های خوب در عراق و سوریه تا حد زیادی کنترل شدند و به کشور ما هجوم نیاوردند.

وی یکی دیگر از عوامل بهبود کیفیت هوا در سال جاری را نسبت به سال گذشته بهبود کیفیت سوخت عنوان کرد و ضمن قدردانی از همکاری خوب وزارت نفت با محیط زیست ظرف چهار سال گذشته و تولید و توزیع بنزین یورو ۴ و نفت گاز یورو ۴ ابراز امیدواری کرد که این روند برای استاندارد کردن تمام سوخت مصرفی کشور ادامه داشته باشد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری با بیان اینکه امسال ناپایداری هوا در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته، یادآور شد: این عامل نیز در کاهش آلودگی هوا نقش موثری داشته است.

افزایش ناپایداری هوا نسبت به سال گذشته

شاعری برخورد با خودروهای متخلف و دودزا توسط نیروی انتظامی و کنترل شهرداری، بهبود حمل و نقل عمومی، بهبود رفتارهای شهروندی و کاهش صنایع آلاینده در مقایسه با سالهای گذشته را از دیگر عوامل کاهش آلودگی هوا در سال جاری نسبت به سال گذشته دانست.

وی افزود: در شش ماهه اول سال حداقل میزان آلودگی در تهران ناشی از کاهش ریزگردها بوده چرا که برخلاف شش ماهه دوم سال که پایداری و عوامل ناشی از سوخت و خودروها عامل آلودگی هواست در شش ماهه اول سال ریزگردها مهمترین عامل آلودگی هوای کلانشهرها بوده اند که در سال جاری این میزان کاهش یافته است.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری اظهار داشت: چند روزی که در نیمه اول سال در تهران هوای ناسالم داشتیم نیز ناشی از ریزگردهای داخلی بود و به بیابان های اطراف تهران ارتباط داشت و ریزگردهای عربی نقشی در آن ندارند. بنابراین تا زمانی که بارندگی در کشورهای عربی تداوم داشته باشد هجوم ریزگردها به کشور ما متوقف می شود که امیدواریم این شرایط تداوم داشته باشد اما برای اینکه آلودگی هوای کلانشهرهای کشور وابسته به باد و بارش در دیگر کشورها نباشد بایستی اقدامات اساسی انجام شود.

شاعری در مجموع کاهش ریزگردهای عربی، افزایش ناپایداری و بهبود استانداردهای سوخت و خودروها را در سال جاری عامل کاهش آلودگی هوا عنوان کرد.

اندازه گیری میانگین ۲۴ ساعته آلاینده ها اشتباه است

وی تاکید کرد: در حال حاضر آلاینده های هوا در کلانشهر تهران به صورت میانگین ۲۴ ساعته اعلام می شود این در حالی است که بر اساس استانداردهای WHO حتی یک ساعت در معرض غلظت های بالای آلاینده ها به عنوان مثال غلظت بالای ۱۵۰ پی پی ام کافی است تا مردم را در معرض انواع بیماری ها قرار دهد بنابراین اینکه میانگین ۲۴ ساعته آلاینده ها به عنوان عدد یک روز اعلام می شود اشتباه است.

اندازه گیری میانگین کل مناطق برای شهر تهران نادرست است

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری افزود: از سوی دیگر برای اعلام عدد آلایندگی کلانشهر تهران میانگین کل ایستگاهها در مناطق مختلف اندازه گیری می شود و یک عدد اعلام می شود و به عنوان مثال در حالی که میانگین کل تهران ممکن است سالم باشد در همان شرایط منطقه ای مانند شهر ری و یا دروس ممکن است در شرایط اضطرار و هشدار باشند.

شاعری اظهار داشت: بنابراین در این شرایط توصیه هایی که برای قرار نگرفتن در معرض هوای آلوده و یا تعطیلی مدارس و یا عدم تردد کودکان و کهنسالان ارائه می شود بایستی برای هر منطقه به صورت جداگانه تعیین شود و در واقع اقدامات خودمراقبتی توسط شهروندان هر منطقه بایستی به صورت جداگانه انجام مشود.

وی افزود: بنابراین این روش اندازه گیری بایستی اصلاح شود و هم سازمان محیط زیست و هم شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران استانداردهای اصولی تری را در اختیار شهروندان قرار دهند.

۶۰ درصد از اعتبارات شهرداری صرف پروژه های کاهش آلودگی هوا می شود

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری اظهار داشت: شهرداری تهران بر حسب وظیفه اصلی خود که بهبود کیفیت زندگی مردم است مهمترین اولویت و اعتبارات خود را صرف اجرای پروژه های کاهش آلودگی هوا می کند.

به گفته شاعری، در حال حاضر میزان حمل و نقل عمومی در کلانشهر تهران ۵۶ درصد است که تا پایان سال این میزان به ۶۰ درصد خواهد رسید. همچنین تا پایان برنامه پنجساله دوم شهرداری، تمام ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس ها، مینی بوس ها و تاکسی ها نوسازی خواهند شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت ایجاد مترو ۳۰ کیلومتر در سال است و در حالی که ساخت هر کیلومتر مترو ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد مشخص می شود که چه میزان از اعتبارات شهرداری صرف کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

تبدیل ۱۰ درصد حمل و نقل عمومی به حمل و نقل برقی تا پایان برنامه پنجساله دوم شهرداری

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تغییر الگوی حمل و نقل شهری از فسیلی به برقی که در حال حاضر آغاز شده است را از دیگر برنامه های این ارگان در راستای کاهش آلودگی هواست که تا پایان سال به تدریج موتورسیکلت های برقی، اتوبوس های برقی و تاکسی های هیبریدی وارد چرخه حمل و نقل عمومی خواهند شد.

شاعری یادآور شد: از آنجایی که حمل و نقل برقی نه آلودگی صوتی دارد و نه آلودگی هوا و همچنین از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است تا پایان برنامه پنجساله دوم شهرداری ۱۰ درصد حمل و نقل عمومی، برقی می شود.

استفاده از انرژی های نو در ۶ پارک پایتخت

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری با اشاره به اینکه در حال حاضر در ۶ پارک پایتخت از انرژی های نو استفاده می شود، اظهار داشت: تا پایان سال جاری ۲۵۰ آبگرمکن خورشیدی در پارک ها و فضاهای عمومی نصب می شود که با احتساب آبگرمکن های خورشیدی که پیش از این نصب شده بود، پارک ها و فضاهای عمومی به ۵۰۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی مجهز می شوند.

شاعری با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴ خط معاینه فنی، خودروهای سبک و سنگین را ارزیابی می کنند، تاکید کرد: با وجود افزایش سن معاینه فنی خودروها، شهرداری با قوت این اقدام را انجام می دهد اگر چه بارها توصیه شده است که هر چه سریعتر سن معاینه فنی خودروها بایستی کاهش یابد چرا که خودرویی مانند پراید بعد از ۵ سال اسقاط می شود و دیگر نیازی به معاینه فنی ندارد این در حالی است که خودروهایی مانند بنز و بی ام و در کشورهای اروپایی با آن استانداردهای به روز، سالانه معاینه فنی می شوند.

مجلس نسبت به کاهش زمان معاینه فنی خودروها اقدام کند

وی اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس قانونی را که خودشان تصویب کرده اند و موجب افزایش بار آلودگی در هوای کشور شده اند را هر چه سریعتر اصلاح کرده و زمان معاینه فنی خودروها را کاهش دهند.

وی، استفاده از انرژی های نو را یکی دیگر از عوامل کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و افزود: لایحه استفاده از انرژی های نو به امضای شهردار تهران رسیده و به شورای شهر ارائه شده و تا پایان سال جاری به تصویب می‌رسد و در پی آن از ابتدای سال آینده به تدریج در ساختمان ها، معابر عمومی، پارک ها و فضاهای عمومی از انرژی های نو استفاده خواهد شد.

به گفته شاعری، در حال حاضر متوسط مصرف انرژی های نو در دنیا ۱۰ درصد است که این میزان در کشورهای پیشرفته ۲۰ درصد، اما در ایران به دلیل داشتن بنزین، گازوئیل و نفت ارزان و فراوان و گران بودن تولید انرژی نو میزان مصرف این انرژی صفر درصد است در حالیکه برای رهایی کامل از آلودگی هوا تنها راهکار کلانشهرها استفاده از انرژی های نو است.

استانداردهای زیست محیطی شرط پایان کار ساختمان ها

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری یکی دیگر از اقدامات شهرداری در راستای کاهش آلودگی هوا را منوط کردن پایان کار ساختمان های جدید به استانداردهای زیست محیطی عنوان کرد و افزود: در این استانداردها ۵ شاخص مدیریت مصرف انرژی، مدیریت مصرف آب، بازچرخانی فاضلاب، مقابله با آلودگی صوتی و توجه به موضوع فضای سبز در چک لیست های مهندسان ناظر اضافه می شود.

تنها ۲۵ درصد ساختمان ها در تهران به شبکه فاضلاب متصل هستند

شاعری با اشاره به اینکه در حال حاضر در ۶۰ درصد تهران شبکه فاضلاب اجرا شده است، تاکید کرد: تنها ۲۵ درصد از ساختمان ها به این سیستم متصل هستند چرا که الزامی برای خرید شبکه فاضلاب در ساختمان ها وجود ندارد اما به زودی این استاندارد الزامی می شود.

افزایش سرانه فضای سبز به ۱۸ متر

وی، افزایش سرانه فضای سبز را از دیگر اقدامات شهرداری تهران عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حداقل نیم متر مربع سالانه فضای سبز در محدوده شهری اضافه می شود که تا پایان برنامه پنجساله دوم شهرداری این میزان به ۱۸ متر می رسد.

راه اندازی نیروگاه زباله سوز با توانایی تولید ۴ مگاوات برق

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری ساماندهی پسماندهایی که باعث افزایش بو وانتشار گاز متان در شهر تهران می شوند را از دیگر اقدامات شهرداری تهران عنوان کرد و افزود: به زودی نیروگاه زباله سوز و سیستم هاضم زباله ها که توانایی تولید ۴ مگاوات برق با استفاده از پسماند را دارد راه اندازی می شود.

شاعری تصریح کرد: همچنین تمام ماشین آلات عمرانی شهرداری از طریق پیوست های زیست محیطی استاندارد می شوند و فعالیت های معدنی مانند آنچه که در منطقه ۱۸ در مورد معادن شن و ماسه اتفاق افتاد کنترل می شوند.

ساماندهی مرکز دفن خاک و نخاله شرق تهران

به گفته وی، همچنین مرکز دفن خاک و نخاله که در گود سیاه کوه که در شرق تهران قرار دارد از اوایل سال آینده با همکاری محیط زیست و منابع طبیعی ساماندهی و به نقطه دیگری منتقل می شود تا اثرات سوء ناشی از آن کاهش یابد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری اظهار داشت: ساماندهی صنایع آلاینده نیز بایستی سریعا انجام شود که انتظار داریم فرمانداری و استانداری تهران در این زمینه همکاری کرده و اجازه فعالیت این صنایع را در شهر تهران ندهد.

فعالیت ۳۲۰ واحد صنعتی آلاینده در استان تهران

به گفته وی، در حال حاضر ۴۰ واحد صنایع آلاینده در شهر تهران و ۳۲۰ واحد صنعتی آلاینده در استان تهران وجود دارد که با وجود تمام ملاحظات اقتصادی و اجتماعی بایستی به خاطر بهداشت و سلامت مردم، بهانه های اشتغال زایی را کنار گذاشت و این صنایع را از تهران خارج کرد.

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری گفت: متاسفانه علی‌رغم اراده جدی شهرداری برای خروج کارخانه روغن نباتی قو، صنایع سیمان و معادن شن و ماسه، دیگر دستگاهها همکاری جدی با شهرداری ندارند.

با کمک دولت ظرف دو سال آینده حمل و نقل عمومی به ۷۵ درصد می رسد

شاعری افزود: این اقدامات را تاکنون شهرداری به تنهایی و بدون هیچ کمکی از دستگاههای دولتی انجام داده و به عنوان مثال چنانچه شهرداری با اعتبارات خود اقدام کند، سهم حمل و نقل عمومی تا ۵ سال آینده به ۷۵ درصد می رسد در حالیکه اگر دولت کمک کند ظرف ۲.۵ سال آینده به این میزان حمل و نقل عمومی دست خواهیم یافت.

لایحه استفاده از انرژی های نو در صحن شورای شهر

وی، استفاده از انرژی های نو را یکی دیگر از عوامل کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و افزود: لایحه استفاده از انرژی های نو به امضای شهردار تهران رسیده و به شورای شهر ارائه شده و تا پایان سال جاری به تصویب می‌رسد و در پی آن از ابتدای سال آینده به تدریج در ساختمان ها، معابر عمومی، پارک ها و فضاهای عمومی از انرژی های نو استفاده خواهد شد.

بیش از ۱۵ سازمان مسئول مدیریت آلودگی هوا هستند

رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، چند پارچگی در مدیریت آلودگی هوا را یکی از مهمترین عوامل افزایش آلودگی دانست و اظهار داشت: این چند پارچگی موجب کاهش اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساخت های مناسب حمل و نقل عمومی خواهد شد؛ در حقیقت مشکل آلودگی هوا در کشور ما اعتباری و فنی نیست بلکه مدیریتی است چرا که بیش از ۱۵ سازمان مسئول مدیریت آلودگی هوا هستند.