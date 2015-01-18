۱۴۱ هزار قطعه مرغ غیرقابل مصرف در قزوین معدوم شد

سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان قزوین دارای پنج کشتارگاه صنعتی طیور است که تمام مراحل اعزام مرغ زنده به کشتارگاه، کشتار، قطعه بندی و بسته بندی مرغدر آنها تحت نظارت های بهداشتی و شرعی دامپزشکی صورت می گیرد.

وی افزود: در نه ماهه ابتدای سال جاری ۹ میلیون و ۵۶۸ هزارو ۹۳۶ قطعه مرغ در کشتارگاههای طیور استان کشتار شد، که ۱۴۱ هزار و ۲۳۳ قطعه از این مرغها فاقد شرایط مناسب برای مصرف انسانی بوده و حذف شدند.

نقیبی تاکید کرد: همه مرغ های تولیدی در کشتارگاه های استان دارای شرایط بهداشتی مناسب بوده و علی رغم حضور مستمر کارشناسان مسئول فنی- بهداشتی در کشتارگاه ها، بازرسان اداره کل دامپزشکی به صورت موردی از کلیه کشتارگاه های استان بازدید می کنند.

وی از کلیه هم استانی ها خواست در هنگام خرید مرغ به تاریخ تولید و انقضای درج شده روی بسته بندی مرغ توجه کرده و از خرید هر گونه مرغ فله اعم از مرغ سالم، قطعه بندی شده و یا جوجه کبابی خودداری کنند چرا که گاهی اوقات مشاهده می شود متخلفین بعد از انقضای تاریخ مصرف مرغها، بسته بندی مرغ را باز کرده و اقدام به فروش آن به صورت جوجه کبابی و... می کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان همچنین گفت: بهترین وزن برای خرید مرغ بین ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم است که فاقد چربی های اضافی است و به دلیل سن پایین کشتار، احتمال درگیری مرغ زنده با بیماری و مصرف دارو در آن اندک است.

نقیبی در پایان با اعلام شماره تلفن ۱۵۱۲ و شماره پیامک ۵۰۰۰۱۵۱۲ از تمام هم استانیهای محترم خواست: در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب رابا اداره کل دامپزشکی استان قزوین در میان بگذارند.