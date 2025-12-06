فروزنده: فیلم بسته‌ بندی مجدد مرغ های تاریخ‌ گذشته در گیلان قدیمی است

امیر فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فیلم منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بستهبندی مجدد مرغهای تاریخ گذشته کذب و قدیمی است.
وی با بیان اینکه این فیلم چند ماه گذشته نیز یک بار منتشر شده بود، گفت: همان موقع طی بررسیهای انجام گرفته اعلام شد تغییر بسته بندی در یکی از کشتارگاههای استان به دلیل خطای دستگاه چاپگر در درج تاریخ صورت گرفته بود.
سخنگوی اداره کل دامپزشکی گیلان افزود: به همین دلیل بسته بندی برخی مرغها اجباراً و با نظر مسئول فنی بهداشتی تکرار شده است تا تاریخ صحیح روی آن درج شود.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع سال گذشته اتفاق افتاده و کتباً توسط کشتارگاه مربوطه به اداره دامپزشکی شهرستان گزارش شده است، خاطرنشان کرد: تمامی کشتارگاهها دارای مسئولان فنی-بهداشتی هستند و این افراد بهطور مستمر بر فرایند کشتار و بستهبندی نظارت دارند و با هرگونه تخلف بهداشتی برخورد میشود.
