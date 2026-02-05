به گزارش خبرگزاری مهر، ایران با برخورداری از بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و دسترسی به آبهای آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عمان، جایگاهی ویژه و راهبردی در صنعت حملونقل دریایی دارد و بنادر ایران ستون فقرات تجارت کشور هستند و مسیری حیاتی به شمار میروند که اقتصاد ملی را به بازارهای جهانی متصل میکند.
بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی ایران، با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در بنادر امام خمینی(ره)، شهید رجایی و امیرآباد، بستر جذب سرمایهگذاران و استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم شده است.
۷ بندر در زمره بنادر نسل دوم قرار دارند
حمیدرضا آبایی؛ مدیر اجرایی طرحهای توسعهای سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه ۷ بندر کشور در زمره بنادر نسل دوم قرار دارند و از قابلیت تبدیلشدن به مراکز کامل لجستیکی و توزیع کالا برخوردار هستند، گفت: این موضوعی است که از سوی خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا مورد پذیرش واقع شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ شرکت با سرمایهگذاری بخش خصوصی در این مناطق فعالیت میکنند.
مسعود پلمه؛ دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران نیز با بیان اینکه معتقد هستم در صورت اعمال محدودیتها و تحریمهای ایران برای بنادر سایر کشورها، بنادر همچنان رتبه نخست خلیج فارس را در اختیار خواهند داشت، عنوان کرد: هرچند بندر جبلعلی به عنوان هاب منطقه شناخته میشود، اما اگر سرمایهگذاری جهانی در شرایطی مشابه بندر شهید رجایی انجام شود، جایگاه واقعی بنادر ایران بیش از پیش نمایان خواهد شد.
وی افزود: ۵ بندر کشور قابلیت تبدیلشدن به بنادر نسل سوم را دارند که شامل بندر شهید رجایی، بندر شهید بهشتی چابهار و بندر امام امام خمینی (ره) در جنوب و بنادر امیرآباد و کاسپین در شمال هستند و توجه به سواحل مکران و توسعه صنایع نفتی، پتروشیمی و فلزی، پشتوانه این ظرفیت راهبردی است.
