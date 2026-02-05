سرنوشت قهرمانی خاتون به هفته آخر کشید/گل گهر از کورس عقب کشید؟

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال زنان امروز با برگزاری پنج دیدار دنبال شد. در یکی از حساسترین بازیهای هفته تیم خاتون بم با نتیجه دو بر صفر برابر ملوان شکست خورد تا برای اولینبار پس از ۱۵۲۷ روز در مسابقات داخلی طعم شکست را بچشد و فرصت قهرمانی زودهنگام را از دست بدهد.
در دیگر دیدار مهم هفته گلگهر و ایستا که به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم جدول قرار دارند در سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه دو بر یک به سود گلگهر به پایان رسید. این پیروزی باعث شد گلگهر فاصله خود را با تیم صدرنشین کاهش دهد و رقابتها برای کسب عنوان قهرمانی همچنان داغ باقی بماند.
نتایج بازیهای هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:
* ملوان بندرانزلی ۲- خاتون بم صفر
* گلگهر سیرجان ۲- ایستا البرز یک
* پرسپولیس تهران یک - آوا تهران صفر
* سپاهان اصفهان یک- ایساتیس کران فارس صفر
* پالایش گاز ایلام یک- یاسام کردستان صفر
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