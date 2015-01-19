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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۳۲

حجت الاسلام ارزانی:

فضای وعظ با وجود شبکه های اجتماعی همچنان در جایگاه والایی است

فضای وعظ با وجود شبکه های اجتماعی همچنان در جایگاه والایی است

اصفهان- رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: فضای وعظ و خطابه فضای مغتنمی است و منبر هنوز جایگاه پراهمیت خودش را دارد، هرچند این به معنای عدم ورود مبلغان به عرصه هایی چون رسانه ها و فضای مجازی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی در اولین نشست همفکری نخبگان تبلیغی و وعاظ استان اصفهان اظهار داشت: امروز در دنیایی هستیم که رسانه های مختلف دیداری و شنیداری، مطبوعات و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی فعالیت گسترده ای دارند، لذا این سوال مطرح می شود که آیا با وجود حجم گسترده این رسانه ها باز هم وعظ و خطابه و منبر جایگاه خودش را دارد یا نه.

وی افزود: یقیناً فضای وعظ و خطابه بسیار فضای مغتنمی است و منبر هنوز جایگاه خاص و پر اهمیت خودش را دارد، هرچند این به معنای عدم ورود مبلغان نخبه به عرصه های دیگر همچون رسانه ها و فضای مجازی نیست.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در ادامه به فعالیت بشیران جوان یا همان مبلغ یار ها در  کنار مبلغان و همچنین رتبه بندی مبلغان تحت عناوین عمومی، تخصصی، نخبه و چهره ماندگار در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: ما امروز در این جلسه این افتخار را داریم که پذیرای مبلغان نخبه و وعاظ برجسته استان اصفهان باشیم.
 
حجت الاسلام والمسلمین ارزانی با بیان اینکه تا کنون در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان از دو چهره ماندگار تبلیغی یعنی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی مظاهری و حجت الاسلام والمسلمین فیروزیان تجلیل به عمل آمده است، گفت: در حوزه تبلیغ تخصصی نیز ما مبلغان متخصص در زمینه نقد وهابیت، مسیحیت، عرفان های کاذب و مشاور خانواده تربیت و به مراکز مختلف اعزام کرده ایم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در بخش دیگری از سخنانش هدف از برگزاری اولین نشست همفکری نخبگان تبلیغی و وعاظ برجسته استان را استفاده و بهره برداری از نظرات و پیشنهادات مبلغان نخبه در پیشبرد اهداف تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، هم فکری نخبگان و زمینه سازی برای اعزام نخبگان تبلیغی به اجتماعات عمومی و نخبگانی در شهرستان های استان اصفهان و استان های دیگر، برگزاری دیدارهای دوره ای با مراجع و علمای برجسته کشوری و استانی به صورت جمعی، عنوان داتش.

وی در همین زمینه افزود: زمینه سازی برای تشکیل مجمع مبلغان نخبه استان اصفهان، بهره برداری از ظرفیت علمی و تجارب تبلیغی مبلغان در برنامه های آموزشی مبلغان تخصصی و عمومی، زمینه سازی برای ایجاد بانک اطلاعات فرهنگی تبلیغی و مرکز رصد رخدادهای فرهنگی کشور، بهره برداری از ظرفیت علمی و مهارتی مبلغان نخبه در تاسیس مدرسه عالی تبلیغ، زمینه سازی انتشار موسوعه یا فصلنامه تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و بهره برداری از نظرات و دست نوشته های مبلغان، استفاده از مبلغان نخبه در هدایت و راهبری تبلیغی گروه های تبلیغی جوان و پرشور، از دیگر اهداف این نشست بوده است.

حجت الاسلام ارزانی استفاده از ظرفیت مبلغان خواهر، ایجاد زمینه های نقش آفرینی تئوریک مبلغان نخبه در حوزه مسایل و معضلات فرهنگی نو پدید همچون بحران جمعیت، آفات شبکه های اجتماعی و ماهواره ای، رشد طلاق و... عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت بالای این نشست، بتوان راهکارهای ترویج اسلام، معنویت دینی و حل مشکلات جامعه را ارائه داد.
 
وی در پایان با اشاره به تشکیل قطب های چهار گانه در دفتر تبلیغات اسلامی تحت عناوین اخلاق و خانواده و سبک زندگی، تعمیق ایمان دینی و مقابله با فرق انحرافی، بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی و نظام سیاسی و اجتماعی اسلا م و ایران خاطرنشان کرد در نظر داریم از نخبگان برجسته تبلیغی در میزهای تخصصی این قطب استفاده نماییم.
 
گفتنی است؛در اولین نشست همفکری همفکری نخبگان تبلیغی و وعاظ استان اصفهان برخی از مبلغان نخبه و وعاظ برتر به بیان دیدگاه های خود در خصوص امر تبلیغ پرداختند و مواردی همچون مقابله با شبهات، استفاده از زبان محاوره و ادبی در منبر، هماهنگی مبلغین، حل معضلات اساسی اجتماعی، توجه به تقویت ایمان، تهذیب اخلاق و مسائل احکام، توجه همزمان به دانش و هنر تبلیغ، تشکیل مدرسه تخصصی تبلیغ، جذب جوانان، تاسیس جامعه وعاظ، معرفی وعاظ توانمند ناشناس به صدا و سیما، ایجاد اتاق فکر برای حل چالش ها، استمرار جلسه وعاظ، هماهنگی در منبر و... در اولویت مسایل جهت پرداختن به آن عنوان کردند.

کد مطلب 2469357

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