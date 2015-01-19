فضای وعظ با وجود شبکه های اجتماعی همچنان در جایگاه والایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی در اولین نشست همفکری نخبگان تبلیغی و وعاظ استان اصفهان اظهار داشت: امروز در دنیایی هستیم که رسانه های مختلف دیداری و شنیداری، مطبوعات و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی فعالیت گسترده ای دارند، لذا این سوال مطرح می شود که آیا با وجود حجم گسترده این رسانه ها باز هم وعظ و خطابه و منبر جایگاه خودش را دارد یا نه.

وی افزود: یقیناً فضای وعظ و خطابه بسیار فضای مغتنمی است و منبر هنوز جایگاه خاص و پر اهمیت خودش را دارد، هرچند این به معنای عدم ورود مبلغان نخبه به عرصه های دیگر همچون رسانه ها و فضای مجازی نیست.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در ادامه به فعالیت بشیران جوان یا همان مبلغ یار ها در کنار مبلغان و همچنین رتبه بندی مبلغان تحت عناوین عمومی، تخصصی، نخبه و چهره ماندگار در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: ما امروز در این جلسه این افتخار را داریم که پذیرای مبلغان نخبه و وعاظ برجسته استان اصفهان باشیم.



حجت الاسلام والمسلمین ارزانی با بیان اینکه تا کنون در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان از دو چهره ماندگار تبلیغی یعنی حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مهدی مظاهری و حجت الاسلام والمسلمین فیروزیان تجلیل به عمل آمده است، گفت: در حوزه تبلیغ تخصصی نیز ما مبلغان متخصص در زمینه نقد وهابیت، مسیحیت، عرفان های کاذب و مشاور خانواده تربیت و به مراکز مختلف اعزام کرده ایم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان در بخش دیگری از سخنانش هدف از برگزاری اولین نشست همفکری نخبگان تبلیغی و وعاظ برجسته استان را استفاده و بهره برداری از نظرات و پیشنهادات مبلغان نخبه در پیشبرد اهداف تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، هم فکری نخبگان و زمینه سازی برای اعزام نخبگان تبلیغی به اجتماعات عمومی و نخبگانی در شهرستان های استان اصفهان و استان های دیگر، برگزاری دیدارهای دوره ای با مراجع و علمای برجسته کشوری و استانی به صورت جمعی، عنوان داتش.

وی در همین زمینه افزود: زمینه سازی برای تشکیل مجمع مبلغان نخبه استان اصفهان، بهره برداری از ظرفیت علمی و تجارب تبلیغی مبلغان در برنامه های آموزشی مبلغان تخصصی و عمومی، زمینه سازی برای ایجاد بانک اطلاعات فرهنگی تبلیغی و مرکز رصد رخدادهای فرهنگی کشور، بهره برداری از ظرفیت علمی و مهارتی مبلغان نخبه در تاسیس مدرسه عالی تبلیغ، زمینه سازی انتشار موسوعه یا فصلنامه تبلیغ دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و بهره برداری از نظرات و دست نوشته های مبلغان، استفاده از مبلغان نخبه در هدایت و راهبری تبلیغی گروه های تبلیغی جوان و پرشور، از دیگر اهداف این نشست بوده است.

حجت الاسلام ارزانی استفاده از ظرفیت مبلغان خواهر، ایجاد زمینه های نقش آفرینی تئوریک مبلغان نخبه در حوزه مسایل و معضلات فرهنگی نو پدید همچون بحران جمعیت، آفات شبکه های اجتماعی و ماهواره ای، رشد طلاق و... عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت بالای این نشست، بتوان راهکارهای ترویج اسلام، معنویت دینی و حل مشکلات جامعه را ارائه داد.



وی در پایان با اشاره به تشکیل قطب های چهار گانه در دفتر تبلیغات اسلامی تحت عناوین اخلاق و خانواده و سبک زندگی، تعمیق ایمان دینی و مقابله با فرق انحرافی، بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی و نظام سیاسی و اجتماعی اسلا م و ایران خاطرنشان کرد در نظر داریم از نخبگان برجسته تبلیغی در میزهای تخصصی این قطب استفاده نماییم.



گفتنی است؛در اولین نشست همفکری همفکری نخبگان تبلیغی و وعاظ استان اصفهان برخی از مبلغان نخبه و وعاظ برتر به بیان دیدگاه های خود در خصوص امر تبلیغ پرداختند و مواردی همچون مقابله با شبهات، استفاده از زبان محاوره و ادبی در منبر، هماهنگی مبلغین، حل معضلات اساسی اجتماعی، توجه به تقویت ایمان، تهذیب اخلاق و مسائل احکام، توجه همزمان به دانش و هنر تبلیغ، تشکیل مدرسه تخصصی تبلیغ، جذب جوانان، تاسیس جامعه وعاظ، معرفی وعاظ توانمند ناشناس به صدا و سیما، ایجاد اتاق فکر برای حل چالش ها، استمرار جلسه وعاظ، هماهنگی در منبر و... در اولویت مسایل جهت پرداختن به آن عنوان کردند.